Megadják a választási lehetőséget és a támogatást a szülők mihamarabbi munkába állásához

Emelt összegű, 1500 lejes támogatás – az eddigi 650 lej helyett – járna azoknak a szülőknek, akik a gyermekük hat hónapos kora előtt visszatérnének dolgozni. Az anyáknak így megadják a választási lehetőséget, hisz továbbra is dönthetnek úgy, hogy csak a gyerek kétéves kora körül állnak ismét munkába. A kérdés, hogy az államkasszán kívül, kinek éri meg a mihamarabbi munkába állás.

Saját döntés legyen a visszatérés. Szükség van az anya-gyerek szimbiózisra, de nem minden áron. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

A kormány első olvasatban elfogadta azt a jogszabálytervezetet, amely szerint

a jelenlegi 650 lejről 1500 lejre nőne a gyermeknevelési szabadságon levő szülők munkába való visszatérését ösztönző támogatás összege abban az esetben, ha a szülő a gyermek hat hónapos kora előtt visszatér dolgozni.

Ez esetben addig kapnák a pótlékot, amíg a gyermeknevelési szabadságuk tartott volna: egészséges gyerek esetében mindezt a gyerek két éves koráig, fogyatékkal élő gyerek esetében három évig kapná.

Adózó anya az államnak

A nők mihamarabbi visszailleszkedése a munkaerő-piacra főleg az államnak lenne kifizetődő, hiszen így egy adózó anyát kapna vissza, ugyanis

a gyereknevelési szabadság alatt a szülő nem adófizető, tehát mindent az állam fizet helyettük, társadalombiztosítást és az összes adót, ráadásul gyereknevelési támogatást is folyósítanak nekik.

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő korábban tájékoztatott, a minisztérium számításai szerint megközelítőleg száz millió lej megtakarítást jelentene az állami költségvetésben, ha ez a rendelkezés érvénybe lépne.

A minisztérium nyilvántartása szerint jelenleg 178 700 jogosult van, aki gyereknevelési szabadságát tölti. Megközelítőleg 20 százalékuk úgy tér vissza, hogy kapja az ösztönző támogatást

– világított rá a szociális ügyekért felelős parlamenti képviselő a munkaügyi szaktárca adataira.

HIRDETÉS

Hogy „rágható” legyen a szülő

Ha az anya visszatér dolgozni, a félév alatti babának naponta pár órán át nélkülöznie kell az édesanyját. Felmerül tehát a kérdés, hogy kinek éri meg – az államkasszán kívül – az, ha az anya nem marad otthon ilyen pici babával? Lukács-Márton Réka marosvásárhelyi pszichológus úgy véli, hogy

felesleges bárkit megkövezni, mert mindenki maga tudja, mi a legjobb neki.

Mint kifejtette, valóban korán van a félév előtti időszak a baba szempontjából, hisz ebben a korban nagy szükség van az anya-gyerek szimbiózisra, és bár nem mindenki számára jelent késztetést a plusz pénzösszeg, azonban vannak családok, ahol a pénz nagyon fontos motiváló tényező. Ezen kívül pedig

vannak olyan anyák is, akiknek a kétéves gyereknevelési időszak, amíg az anya csak otthon ül a kicsivel, nem kielégítő sem lelkileg, se pedig szakmailag.

„Azt gondolom, hogy még mindig jobb az, hogy az anya menjen vissza dolgozni ilyen esetben, és amíg otthon van, legyen egy »rágható« szülő, ahogy Vekerdy Tamás pszichológus fogalmazott, minthogy otthon maradva egész nap idegesen és frusztráltan nevelje a gyerekét. Mindenki maga döntse el, hogy mi a fontosabb neki.

Ha valakinek az a fontos, hogy két évig otthon maradjon, és mindent megtegyen azért, hogy egészséges gyerekkora, majd felnőttkora legyen a gyerekének, akkor maradjon otthon. Látok azonban olyan eseteket is, hogy azért nem tér vissza az anya dolgozni hamarabb, mert fél attól, hogy mit mond a társadalom, de jobb lenne mindenkinek, ha visszamenne dolgozni

– fogalmazta meg a pszichológus.

Lukács-Márton Réka lapunknak elmesélte, ismer olyan szülőt, aki sokkal jobban tudott működni anyaként is, miután visszament dolgozni, hisz visszaállt az ő normális kerékvágásába, szakmailag is kiteljesedett. A nők amúgy is mindig hátrányból indulnak a munkaerőpiacon, mert

minden gyereknevelés után szinte nulláról kezd sok anya, főleg bizonyos szakmákban

– világított rá a pszichológus arra, hogy a nő, aki gyereket vállal, akár saját munkaerő-piaci kirekesztődéséhez járulhat hozzá.