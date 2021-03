Még várni kell a Csíkszereda központjában létesített ásványvízkutak használatára

Lakat alatt a forrásvizek. A forrásházak elkészítésétől függ, hogy mikor lehet megízlelni • Fotó: Veres Nándor

A tíz éve elkezdett kutatófúrások kezdeményezője a volt polgármester, Ráduly Róbert Kálmán volt, aki abban az időben szívügyének tekintette, hogy

Csíkszereda központjában ismét legyen borvízforrás, ahogy korábban is volt.

Négy helyszínen végeztek kutató-, majd feltáró fúrásokat, az akkor felújítás alatt álló Szabadság és Majláth Gusztáv Károly tereken, a központi parkban, illetve a Gál Sándor téren.

Noha mindenütt találtak vizet, és a két téren helyet is hagytak borvízkutak építésének, az utólag elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok mégsem ezeken a tereken, hanem a parkban és a Gál Sándor téren felszínre hozott borvizek fogyaszthatóságát igazolták.

Utóbbi források vize magas ásványianyag-tartalmú, szén-dioxidban is gazdag – igaz, ezt csak az elemzők tudják, a városlakók nem, pedig szeretnék. Ezt a két forrást betongyűrűkkel, tetővel, lakattal zárták le mindaddig, amíg megfelelő borvízházak, pavilonok épülnek köréjük. Ennek több mint öt éve.

Nem léptek előre

Habár nem jelentenek milliós költségeket, a forrásházak kialakítása egyelőre a látványterveknél megakadt,

az azóta eltelt években nem tudták felverekedni magukat a városi önkormányzat által rendre elfogadott beruházási listákra.

A Gál Sándor tér esetében ezt összekötötték a tér teljes felújításával, ugyanakkor ezt a Kossuth Lajos és Hargita utcák arculatát is megváltoztató korszerűsítés is befolyásolta, amely a Temesvári sugárútnak a Kossuth Lajos utcától a Gál Sándor térig terjedő szakaszát, és a Decemberi Forradalom utcát is érinti.

A térfelújításról kérdésünkre Korodi Attila polgármester azt mondta, ez várhatóan két szakaszban történik meg,

elsőként a mostani körparkoló átalakítására készülnek – ez a költségvetés függvényében már idén elkezdődhet.

A tér többi részének rendezése a forrásház építésével együtt egy következő lépés lesz. A központi parkban levő borvízkút kialakítása nem függ semmilyen más beruházástól, ott

egy fa-fém szerkezetű forrásház elkészítésének megvalósíthatósági tanulmányát 2019 elején fogadta el az önkormányzati képviselő-testület, de a kivitelezésig nem jutottak el.

Ott a kút vizének állandó körforgását elektromos szivattyú biztosítaná, kútból azonban nem folyna állandóan a forrásvíz, hanem egy kézi szivattyút kellene ehhez használni. Korodi Attila szerint

a költségvetés elfogadása után derül ki, hogy milyen beruházásokra tudnak idén megfelelő összegeket fordítani, ezért még nem lehet tudni, hogy az utóbbi borvízkút kialakítása része lesz-e ennek.

Úgy vélekedett, jó és hasznos lenne, de meg kell húzni valahol a vonalat, mert sok beruházás van napirenden.