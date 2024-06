Még tíz napig a türelem legyen az útitársunk Balavásár felé autózva

Kilométeres kocsisorokra kell számítani még a jövő héten is a Maros megyei Balavásáron és környékén, ahol a vasúti átjárót javítják, ezért egy sávra terelik a gépkocsikat. Jó hír, hogy vissza akarják állítani a vasúti forgalmat, ezért nem felszámolják, hanem felújítják a síneket.

Balavásár igazi közúti csomópont, hiszen a Marosvásárhely felől érkezők itt térnek el Szováta vagy Segesvár irányában, de meg lehet közelíteni Dicsőszentmárton felől is, és azon a szakaszon is sokan közlekednek. Szó van arról, hogy itt egy nyolcas alakú körforgalmat alakítanak ki, de egyelőre a kiválasztott kivitelezővel nem kötötték meg a szerződést.

Varga Adorján, Balavásár polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy a vasúttársaság megbízottja dolgozik a síneken, újítja azokat, kicseréli a talpfákat, de új alapot is készít, ráadásul a síneket is újakra cseréli. Az ígéretek szerint június 24-ig befejezik a munkálatokat.

Ennek ütemtervébe nem tud a község vezetősége beleszólni. 2020-ig közlekedett ezen a szakaszon – egészen Parajdig – személyvonat, de 2021-ben megszűnt ez a vasúti összeköttetés, és Tövisről csak Balavásárig lehet vonattal közlekedni. Ám a CFR – a polgármester tájékoztatása szerint – fontosnak tartja a vasúti átkelő felújítását, részben azért, mert sok panasz érkezett az autósoktól, hogy tengelytörő az átkelő, részben, mert tervezi, hogy újraindítja a személy- és a teherszállítást is.

Parajd ugyanis nemcsak turisztikai szempontból vonzó, hanem a sóbányában zajló kitermelés miatt is.

A balavásári polgármester azt is elmondta, hogy a munkálatot végzőktől kapott információk szerint csütörtök délutántól a hét végéig nem dolgoznak, nem zárják le a forgalmat, és ezt az elmúlt hétvégén be is tartották.