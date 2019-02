Meg sem jelent az Uber Marosvásárhelyen, máris tiltakoznak ellene

A megszokott program szerint fuvaroznak, de az autó ablakára ragasztott lappal jelzik a marosvásárhelyi taxisok, hogy nem értenek egyet az Uber magán-személyszállító szolgáltatással. Sőt vannak olyanok is, akik a Clever taxis alkalmazás használatát is beszüntetnék. Az utasok azonban ez utóbbit kimondottak kedvelik, azt is elmondták, hogy miért.