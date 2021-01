Még nem veszik vissza a használatba adott gyilkostói területeket

Ülésezett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtökön, ahol többek között meghatározták az új vízszolgáltató által a szennyvízszippantásért számlázható árakat a városban, továbbá arról is döntöttek, hogy nem veszik vissza a Monturist Kft.-nek használatba adott gyilkostói területeket.

• Fotó: Gergely Imre

Tizenhat napirendi pontja volt a gyergyószentmiklósi képviselő-testület csütörtök délután megtartott januári ülésének. Ezek többsége rutinszerű, különösebb hozzáfűznivalót nem igénylő, minden évben megismétlődő határozat volt, de így is több mint két órát tartott az ülés.

Ami sokakat érint: a testület elfogadta a többek között a víz- és csatornaszolgáltatással megbízott HVCSK (SPLTAC) árait a több szolgáltatására vonatkozóan. Eszerint mostantól amennyiben a fűtésszezon alatt igénylik a fogyasztók a hálózatot leürítését, az 173,88 lejbe fog kerülni áfával együtt. Fűtésszezonon kívül ez 108,43 lejbe kerül. A szennyvízszippantó gép 226,27 lejért dolgozik óránként, míg a hálózatmosás 259,59 lejbe kerül óránként.

Több képviselő szót emelt amiatt, hogy a szippantás ára többszörösére nőtt ahhoz képest, amit a GO Rt. kért korábban ezért.

A válasz az volt, hogy mivel az ár nem alkalmanként, hanem egy órai munkáért van meghatározva, valójában jóval kevesebbet kell majd fizetni, ugyanis egy ilyen tevékenység 10–15 perc alatt megtörténik. Elhangzott az is, hogy ezek az árak próbaidőre szólnak, hiszen az új szolgáltatónak nincsenek konkrét tapasztalatai arról, hogy valójában milyen költségei vannak ezeknek, így fél év múlva visszatérnek erre a témára.

A testület továbbá jóváhagyta, hogy az egykori sürgősségi osztály épületében oltásközpont működjön, ahol a város és a környék lakói kaphatnák meg a koronavírus elleni vakcinát.

Még a Monturistnál maradtak a területek

Bajkó László képviselő határozatot nyújtott be, aminek lényege, hogy az önkormányzat egyoldalú döntéssel vegye vissza azokat a gyilkostói területeit, amelyeket 2003 óta a Monturist Kft. használt, de a városnak semmilyen anyagi haszna nem származott ebből. Az előterjesztő szerint ez meggyorsítaná a cég felszámolásának folyamatát, amiről egyébként már korábban döntést hoztak a társtulajdonos Budapest 5. kerülettel együtt, de amelyet még nem vittek végig.

Csavar Gábor képviselő szerint a

területek egyoldalú visszavétele azért lenne aggályos, mert így a cég akár kártérítést is kérhetne, de megjegyezte azt is, hogy az RMDSZ-frakció újabban azon az állásponton van, hogy nem is kellene felszámolni a Monturistot Kft.-t, hanem meg kellene tartani és gazdaságossá tenni.

Ehhez nyilván a budapesti fél beleegyezése is kellene, amely viszont egyértelműen kinyilvánította, hogy a cégfelszámolást támogatja. Csergő Tibor polgármester azzal zárta le a vitát, hogy elmondta, megtörtént a kapcsolatfelvétel az 5. kerülettel, februárban várhatók konkrét fejlemények az ügyben.

A javaslatról szavaztak ugyan, de a határozatot csak a kezdeményező Bajkó László támogatta, így ez nem lett elfogadva. Sikó Gyula még a korábbi testület tagjaként javasolta, hogy a városi jégpályának adják az egykori neves jégkorongedző, Basilides Csaba nevét. Ez egyelőre függőben marad, a többség úgy döntött, akkor térnek vissza a kérdésre, amikor a pálya felújítása megtörténik.