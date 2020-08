Még nem mindenki kapta vissza az egészségbiztosítotti státuszát

Van, aki az orvosi rendelőben értesül róla, hogy a rendszer szerint nem biztosított • Fotó: Barabás Ákos

A cégek csak javítónyilatkozattal orvosolhatják a problémát a korábban kényszerszabadságra küldött alkalmazottaik esetében, akik az adatbeviteli problémák miatt ideiglenesen elveszítették egészségbiztosítotti státuszukat, ám sürgősségi esetben – ha például az illető orvosi ellátásra szorul – manuálisan is elvégzik az adatbevitelt a megyei egészségbiztosítási pénztárnál, hogy gyorsabban frissüljenek az adatok a rendszerben – tájékoztattak megkeresésünkre a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál.

A problémával kapcsolatban elmondták,

a nagyobb vállalatok többségénél már kitöltötték a javítónyilatkozatokat, hogy a korábban kényszerszabadságra küldött alkalmazottaik visszanyerjék egészségbiztosítotti státuszukat, főként kisebb cégek azok, amelyeknél ezt még nem tették meg.

Hátrányt azonban senki nem szenvedhet az adatbeviteli probléma miatt, tehát nem fordulhat elő az, hogy az érintettek nem jutnak ingyenes egészségügyi ellátáshoz, miközben az járna nekik – nyomatékosították. Ha egy korábban kényszerszabadságon lévő alkalmazottról az orvosnál derül ki, hogy az említett hiba miatt megszűnt a biztosítotti státusza, értesíteni kell az egészségbiztosítási pénztárt, az intézménynél ugyanis nem tudják, hogy pontosan kik lehetnek még ebben a helyzetben.

HIRDETÉS

A probléma megoldásának általános módja az, hogy az érintett cégek korrekciós nyilatkozatot nyújtanak be az adóhatósághoz (ANAF), így orvosolva a hibát. Az új nyilatkozat által az egységes integrált informatikai rendszerben (SIUI) 48 órán belül automatikusan frissül az érintett munkavállaló biztosítotti státusza. Ha viszont az illető sürgős egészségügyi ellátásra szorul, akkor a munkáltatója által kiállított igazolás alapján manuálisan is elvégzik az adatfrissítést az egészségbiztosítási pénztárnál. Az igazolást az intézmény emailben és faxon is fogadja, tehát telefonon is elvégezhető az ügyintézés nagy része,

nincs szükség a személyes jelenlétre

– válaszolták a megyei egészségbiztosítási pénztárnál arra a felvetésünkre, hogy sürgősségi esetben is meglehetősen körülményes az eljárás.

A megyei egészségbiztosítási pénztár a honlapján egy útmutatást is közzétett a hasonló helyzetben lévő munkáltatók számára, részletesen leírva a teendőket, illetve letölthető formában közzé téve a kitöltendő igazolást is.

Egyébként megelőzhető, hogy a kellemetlenségre az orvosi rendelőben derüljön fény. Ha valaki le szeretné ellenőrizni biztosítotti státuszát, egyszerűen megteheti otthonról is online: az egészségbiztosítási pénztár honlapján a személyi száma megadása után azonnali választ kap arra, hogy biztosítottként szerepel-e a rendszerben.

Ellentmondó álláspontok

Amint arról korábban már írtunk, a szükségállapot idején országszerte kényszerszabadságra küldött alkalmazottak jó része adatbeviteli problémák miatt ideiglenesen elveszítette egészségbiztosítotti státuszát. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) által a helyzetről kiadott júliusi közleményben azt írták, hogy a CNAS az adóhatóság (ANAF) rendszeréből importálja a SIUI-ba az adatokat az ANAF-tól, ahová a munkáltatóktól beérkeznek a biztosítottak társadalombiztosítási hozzájárulásának, jövedelemadójának a befizetéséről szóló 112-es nyilatkozatok.

A bejelentett esetek elemzése alapján a CNAS megállapította, hogy

a 112-es nyilatkozatban számos munkáltató helytelenül végezte el az április óta kényszerszabadságra küldött alkalmazottak besorolását.

A lapunkhoz könyvelőktől beérkezett jelzések azonban ellentmondanak ennek. Szerintük valójában az állam a felelős a hibáért, ugyanis az említett 112-es űrlapon nem is szerepelt korábban a kényszerszabadság lehetősége, így nem is lehetett azt megjelölni. A könyvelők ugyanakkor arra is panaszkodnak, hogy a hibát ennek ellenére velük javíttatja ki az állam, így kétszer kell elvégezzék ugyanazt a munkát, miközben nem is ők hibáztak. A könyvelők igazát látszik alátámasztani az is, hogy a pénzügyminisztérium május második felében, tehát a szükségállapot lejárta után módosította a 112-es nyilatkozatot, részben éppen a kényszerszabadságok miatt. A 2020/1942/979/819-es számú rendelet május 21-én lépett érvénybe.