Még nem lőttek medvére a vadásztársulatok Hargita megyében

Mindenki belátta, hogy szerződést kell kötni a vadásztársulatokkal

Pozitív irányt vett a lakott területekre tévedő medvék esetén történő beavatkozásokat szavatoló szerződéskötési-hajlandóság az önkormányzatok részéről, már most van, ahol sikerült aláírni a dokumentumokat, máshol zajlanak az előkészületek – jelentette ki lapunknak Hadnagy Lehel, a csíkszéki Szilos Vadásztársulat igazgatója.

Konkrét akción ugyan még nem vettünk részt, de most már valószínű, hogy ez is megtörténik, hiszen mindenhol folyamatban van az önkormányzatokkal való szerződéskötés, az elmúlt héten már több ilyen dokumentumot is aláírtunk

– fogalmazott.

Kevés a szakember

Arra is kitért, hogy a probléma esetén helyszínre siető csapatnak állatorvos tagja is kell legyen, nehézséget okoz azonban, hogy

kevés szakember rendelkezik megfelelő hatótávolságú altató-lövedékes fegyverrel.

Legalábbis ezt állítják a polgármesterek, akik állatorvosokkal is szerződést kell kössenek. Reményét fejezte ki ugyanakkor, hogy ez a gond is megoldódik, hiszen most már többen hajlandóak lennének a megfelelő eszközök beszerzésére. A vadásztársulatoknak kötelességük egy medvebiztos ketrec beszerzése, ami a Szilos esetében meg is történt. Hadnagy kijelentette, ő összességében örül a beavatkozásokat szavatoló sürgősségi kormányrendeletnek, hiszen 2016 óta végre történt egy lépés a helyzet normalizálása érdekében. Persze, ha a gyakorlatban még gondok adódnak, akkor lehet javítani a jogszabályon. Hozzátette:

minden önkormányzatnak javasolja a szerződések megkötését, különben miniszteri jóváhagyásra lesz szükség, hogy beavatkozhassanak a problémás nagyvadak esetén, ami egy lényegesen lassabb, bonyolultabb folyamat.

Kiadják a parancsot?

Az önkormányzatok többsége már megkötötte az említett szerződést a Gyergyószentmiklósi Vadgazdálkodási Egyesülettel – közölte Gábor László, a szervezet vezetője. Mint mondta, ettől függetlenül szerinte

nem fog megoldódni a probléma, hiszen igencsak túl vannak szaporodva a medvék, inkább az egyedek számának szabályozására lenne szükség.

Úgy véli, az is gondot jelent, hogy a polgármesterek adott esetben, a zöld civilszervezetek támadásaitól tartva nem merik majd kiadni a kilövési parancsot. „Hatalmas felelősség hárult a polgármesterekre, illetve az eljáró bizottságokra” – fejtette ki véleményét a szakember. Megjegyezte,

medvéket már kellett ugyan elriasszanak a megkötött szerződések alapján, de ennél komolyabb beavatkozás nem volt.

A gondok ugyanakkor súlyosbodnak, nemrég például Gyergyószárhegyen a medve egy házba akart behatolni, és csak az ott élő hölgy lélekjelenlétének köszönhetően nem történt tragédia.

Kipróbálni a módszert

Hatásosak voltak a tájékoztató kampányok, ugyanis Udvarhelyszéken is zajlanak a szerződéskötések az önkormányzatok és a vadásztársulatok között, többen már érvényes dokumentumokkal is rendelkeznek – nyilatkozta lapunknak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója, megjegyezve, hogy

a helyi polgármesterek korábban attól tartottak, hogy az állam nem fogja kifizetni az állatorvosoknak, illetve a vadászoknak járó összegeket.

Utóbbira egyébként ígéretet kaptak. A fővadász rámutatott, az állatorvos-hiányra is találtak megoldást, hiszen korábban vásároltak megfelelő altatólövedékes fegyvert egy szakembernek, aki el fogja vállalni a munkát ott, ahol nincs erre más lehetőség.

Nekünk az lenne a fontos, hogy szükség esetén altassunk el egy medvét és helyezzük át máshova, hogy lássuk, mennyire válik be ez a módszer. Ezért jó, hogy van medvecsapdánk is

– magyarázta. Szerinte a visszajáró medvék esetén kell majd drasztikusabb módszert alkalmazni: először elriasztják, ha visszajön, akkor elaltatják és áthelyezik, csak utána fognak ártalmatlanítást javasolni. „A jég megtört, máshol is adtak ki már kilövési parancsot, úgyhogy nem kell tartani ettől, a törvényeknek, és a helyzetnek megfelelően kell eljárni” – szögezte le. Mărmureanu-Bíró hangsúlyozta, most még nincsenek nagyobb problémák a medvékkel, hiszen van elég gyümölcs a települések határában, a gondok akkor lesznek, amikor ezek lefagynak.