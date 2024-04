Még nem igazán terjedt el a palackok visszaváltása Gyergyószéken

Nem nagyon indult be Gyergyószéken a betétdíjas visszaváltási rendszer. A legtöbb kisboltban még nem is tudják, hogy mi lenne a teendő ezzel kapcsolatban, ugyanakkor

Egyébként nem csak a falusi boltoknál tapasztaltuk ezt: több gyergyószentmiklósi boltban is próbálkoztunk, érdeklődve, hogy ha visszaváltanánk a flakonjainkat, azt megtehetjük-e ezt. Ők is a nagyobb áruházakhoz irányítottak, viszont

Végül pedig mi is kipróbáltuk, hogy miként is működik a visszaváltó automata, ezen a téren pozitív tapasztalatokban volt részünk. Az egyik nagyáruháznál dobtunk be műanyag palackokat és alumínium üdítős dobozokat. Amelyeken szerepelt a visszaválthatóságra utaló jel, felismerte, és egy nyugtán meg is jelent ennek az értéke. Kipróbáltuk régebbi ásványvizes palackkal is, amely még a rendszer bevezetése előtt került forgalomba. Azt visszadobta, és ugyanígy nem fogadott el olyan palackot sem, amely ugyan visszaváltható volt, de a címkéje hiányzott.

De ott volt a gép mellett három hulladékgyűjtő kuka, abba beledobhattuk azokat, és azok is újrafelhasználásra kerülnek, nem lesz belőlük szemét.