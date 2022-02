Még nem dőlt el a Művész Mozi sorsa

Márciusban dönthetnek a Művész Moziról. Archív • Fotó: Haáz Vince

Többször is egyeztettek a városháza szakemberei arról, hogy mit csináljanak a mozival ahhoz, hogy a filmszínház jellege is megmaradjon, de művészeti, alkotói központként is működhessen a továbbiakban. Szó volt arról, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem átvenné és megtartaná a rendeltetését, ugyanakkor a filmvetítések mellett alternatív programokra használná. Érdeklődésünkre, hogy történt-e előrelépés ezen a téren, vagy vannak-e már konkrét tervek a felhasználásával kapcsolatban, Kós Anna, az egyetem dékánja annyit mondott, hogy

a mozi még nem került át az egyetem használatába.

„Legkésőbb márciusig eldől, hogy mi lesz a sorsa, valószínű, hogy az önkormányzat a márciusi ülésén napirendre tűzi ezt a kérdést is” – válaszolta a Székelyhonnak Rigmányi Eszter, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője, hozzátéve, tanácsi határozat szükséges ahhoz, hogy a városházától egy másik intézmény használatába kerülhessen az épület.

Ezért zárt be a Művész Mozi Marosvásárhelyen Bezártunk – olvasható az egysoros tájékoztatás a marosvásárhelyi városháza által működtetett Művész Mozi Facebook-oldalán. Bezártunk – olvasható az egysoros tájékoztatás a marosvásárhelyi városháza által működtetett Művész Mozi Facebook-oldalán.

Amint arról beszámoltunk, a művészeti egyetem korábban jelezte szándékát, hogy átvenné a mozit, aminek a működtetése több akadályba ütközött. Részben a fűtés hiánya okozott problémát, miután az 1970-es évekből származó hőközpont elromlott, és ki kellett volna cserélni. Ugyanakkor a járványügyi intézkedések, korlátozások miatt nagyon megcsappant a nézők száma,

a vetítéseken két-három személy vett részt.

Ezért is remélik, hogy a művészeti egyetem mihamarabb átveszi, és megújult formában, újabb szolgáltatásokkal nyitja majd meg. Marosvásárhelyen 1961-ben nyitotta meg kapuit a Művész Mozi, amely az évek során többször bővült, és három teremben fogadta a közönséget. A filmszínházban magyar szinkronnal is vetítettek gyermekfilmeket, így alapvetően népszerű volt a kisgyermekes családok körében is. Számos fesztiválnak, bemutatónak, filmnapoknak, művészfilmvetítéseknek adott otthont, egyfajta kulturális központként is működött.