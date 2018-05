Még mindig sok a kérdés Borbolyék perében

A védőügyvédek által benyújtott kérésekkel és kifogásokkal kapcsolatos döntések még nem születtek meg a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőperben. A tárgyalást vezető bíró most a vádhatóságtól is pontosításokat kért a vádirattal kapcsolatban.

A Hargita Megyei Törvényszék épülete. Több kérésről és kifogásról még nem született döntés • Fotó: Veres Nándor

A védenceivel szemben megfogalmazott vádirat pontatlanságokat, illetve nem egyértelmű megfogalmazásokat tartalmaz, ezért több okból kifogásolható – értékelt a per keddi tárgyalásán, a Hargita Megyei Törvényszéken Sergiu Bogdan, aki nemcsak Borboly Csaba, hanem P. Domokos, volt megyei önkormányzati képviselő védelmét is ellátja.

Az ügyvéd több kérést, illetve kifogást is benyújtott azóta, hogy a tárgyalás vezetését új bíró vette át,

ezek lényegét ismertette. Mint kiemelte, nem egyértelmű az okirat-hamisításra való felbujtás vádjának megalapozása, akárcsak a hivatali visszaélésé, amelyet nem általánosságban, hanem konkrétan kell megnevezni, mert az ide tartozó cselekmények egy része kihágásnak, és nem bűntettnek minősül.

Hozzátette,

az okirat-hamisításra vonatkozó gyanú nem igazolódott, de a vádirat erre hivatkozik, ezt is tisztázni kell.

Sergiu Bogdan indítványozta, hogy a bíróság kérjen pontosításokat a vádhatóságtól az ellentmondásokkal kapcsolatban, ehhez egy másik vádlott ügyvédje is csatlakozott. A bíró jelezte, írásban kér pontosításokat a vádat képviselő Országos Korrupcióellenes Ügyosztálytól (DNA).

További kérésekről is döntenie kell a bírónak, így a lehallgatási jegyzőkönyvekre alapozott bizonyítékok kizárásáról, illetve a nemzetbiztonsági okokra való hivatkozással elrendelt lehallgatásokat engedélyező bírói döntés titkosításának feloldásáról is. Sergiu Bogdan mellett egy másik ügyvéd is amellett érvelt, hogy

a Román Hírszerző Szolgálattól (SRI) kell tájékoztatást kérni az igazságszolgáltatással történt együttműködésről ebben az ügyben.

Szerintük tisztázásra szorul a szolgálat szerepe a vizsgálatban, a fordítások elvégzésében, a hanganyagok átírásában, mivel a Legfelsőbb Bírói Tanács és a SRI időközben nyilvánosságra került együttműködési megállapodása, és a dokumentumok elemzése nyomán úgy tűnik, az együttműködés nem csak a lehallgatás műszaki feltételeinek biztosítását jelentette, ahogy ezt a vádhatóság állítja.

Az ügyész a védőügyvédek kéréseinek elutasítását kérte, arra hivatkozva, hogy a bírósági eljárás egy szakasza már lezárult, illetve, hogy a SRI szerepe is tisztázott. A bíró bejelentette, később hoz döntést a kérésekkel, kifogásokkal kapcsolatban, és ezt a következő tárgyaláson ismerteti.

2013-ban kezdődött



Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára.



A DNA szerint a vádlottak két megyei út, a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es, és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es számú megyei út felújítása kapcsán több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét. A vádirat szerint az összeg a megőrzésre hagyott, ám a valóságban nem létező építési anyagok értékéből, valamint a közbeszerzési eljárásokról kizárt cégek ajánlatai és a tulajdonképpen leszerződött munkálatok értéke közötti különbségekből adódik. Három vádlott korábban beismerő vallomást tett, őket el is ítélték, a többiek alaptalannak tartják a vádakat.