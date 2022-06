Még mindig működik a Stranger Things varázsa

Nagyon hosszú kihagyás után folytatódott, de még mindig ugyanolyan jól működik az évadról évadra egyre többet vállaló, gyerekekről, természetfelettiről szóló, és a nyolcvanas évek horror- és popkultúrája előtt fejet hajtó Netflix-sorozat, a Stranger Things. A két részre osztott negyedik évad első fele mindenben felülmúlja a korábbi évadokat, és továbbra is remekül szórakoztat, még ha ezt hosszabb játékidő alatt is teszi. Kritika.

Tamás Attila 2022. június 11., 21:202022. június 11., 21:20 2022. június 11., 21:402022. június 11., 21:40

Három évet kellett várni az eddigi leghosszabb, és legnagyobbat vállaló Stranger Things-szezonra, ami ilyen hosszú kihagyás után sem veszített a varázsából. A negyedik évad első része úgy visszaránt a 80-as évek retró-nosztalgiájában tobzódó amerikai világba, mintha csak épp egy annyira álltunk volna fel a képernyő elől, hogy elsétáljunk a hűtőig innivalóért, és

már megint a kitalált Hawkinsban vagyunk, ahol minden szörnyűség ellenére megy tovább az élet, mintha semmi sem történt volna.

Hirdetés Hirdetés A Netflix most már egyik legrégebbi és legnagyobb nézettségre számot tartó presztízssorozatának folytatására megérte ennyit várni, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy tényleg beváltotta a hozzá fűzött elvárásokat, hiszen az első hétvégéjén megdöntötte az angol nyelvű Netflix sorozatok nézettségi rekordját, és

a belőle megnézett 286 millió perccel letaszította a trónról a Bridgerton második szezonját , amiből ugyanennyi idő alatt 251,7 millió percet néztek meg az előfizetők.

korábban írtuk Stranger Things: színesebb, hangosabb, viccesebb, ijesztőbb és retróbb, mint valaha 2016-ban egy olyan csupaszív, a nyolcvanas évek iránti nosztalgiahullámot meglovagló sorozat hódította meg a világot, aminek a közönségkedvenccé válása számos tényezőnek köszönhető. A harmadik évad magasabbra teszi a lécet: a Stranger Things színesebb, hangosabb, viccesebb, ijesztőbb és retróbb, mint korábban. Kritika. A sorozat pedig arra a bravúrra is képes volt, hogy Kate Bush: Running Up That Hill című, közel negyvenéves slágerét is a lejátszási listák elejére röpítse az emlékezetes, drámai és igencsak izgalmas szabaduló-jelenetnek köszönhetően a negyedik epizód végén (amit az énekesnő meg is köszönt a készítőknek).

Fotó: Netflix

A konkurencia által megszorongatott, az orosz piacról való kivonulás és az árérzékeny előfizetők leválása miatt megtépázott Netflixnek nagyon nagy szüksége volt most erre a kiugró nézettségre, hiszen

változtatnia kell a stratégiáján, ha továbbra is a streamingpiac vezető szereplője akar lenni, és meg akarja győzni az előfizetőket, hogy ne nyergeljenek át a szintén globálisan terjeszkedő, konkurens Disney+, HBO Max, Amazon Prime platformokra,

hanem vannak még olyan kiemelkedő tartalmaik a hatalmas, és átláthatatlan film- és sorozatdömpingben, amelyekért megéri nekik utalni továbbra is a havi előfizetési díjat.

Fotó: Netflix

A Stranger Things pedig ilyen tartalom, azonban egy baj van vele: mivel egyben jönnek ki az epizódok, ezért a nézők többsége a lehető legrövidebb idő alatt ledarálja, és azzal a következő néznivalót kezdi keresni, akár „házon kívül is”. Hogy minél tovább tartson ki az élmény, a trendeknek megfelelően ezt is úgy oldották meg, hogy

két részre bontották az évadot, és maratoni hosszúságú epizódokkal rukkoltak elő a készítők.

Ezt persze a korábbi szezonokénál grandiózusabbnak ígérkező történet is indokolta, amibe sorozatot készítő Duffer-testvérek ismét apait-anyait, a szívüket-lelküket és a tarsolyukban levő popkulturális utalások és retrónosztalgia újabb adagját tették bele.

Fotó: Netflix

Bár az időközben jó nagyot nőtt gyerekszínészek megváltoztak, a karaktereik és a köréjük írt történet még mindig piszkosul működik, annak ellenére is, hogy a legtöbb esetben nem életszerű amit látunk, de már hozzászokhattunk, hogy

a kisváros lakóinak halálán rendkívül könnyen továbblendül mindenki a sorozatban.

Ez most sincs másként, hiszen a negyedik évad új szörnye is elkezdi (elég horrorisztikus módon) kinyírni az iskola diákjait, akiknek eltűnését és halálát a hatóságokon és hőseinken kívül majdhogynem mindenki egy vállrándítással intézi el. Egyedül a Sadie Sink által játszott Max gyászolja magába zárkózva a harmadik szezon, plázás küzdelmében tragikus módon elveszített mostohabátyját, Billt, mindenki más látszólag túllendült már a tragédiákon.

Fotó: Netflix

Szóval mindenki éli az életét, és új, hétköznapi kihívásokkal küzd, mintha a kisvárosban és környékén nem csapna vérengzést egy irtózatos szörny minden évben, hőseink azonban próbálnának egy kicsit normálisan élni, ezt azonban a Tótágas (Upside Down) legújabb szörnye hamar megváltoztatja. Mivel a szörny-létsíkra nyíló portál legutóbbi bezárásánál Hopper seriff szőrén szárán eltűnt, Byersék pedig Tizenegyessel együtt új városba költöztek, így felbomlik a hawkinsi csipet-csapat, akik azonban továbbra sem menekülhetnek az újabb, környezetüket fenyegető szörnyűségek elől.

Fotó: Netflix

Mielőtt azonban szembenéznének az újabb, nagyobb, kegyetlenebb és szörnyűbb gonosszal, a tinédzserkor újabb kihívásaival kell megküzdeniük.

Bill azzal, hogy eltávolodott a legjobb barátjától, a képességeit elvesztő Tizenegyes az iskolai bullyinggal, Lucas azzal, hogy menőbb srácok közé akar tartozni, Nancy és Jonathan a kapcsolatuk zátonyra futásával, Max pedig a mellőzöttségével és gyászával.

Közben pedig a Vecna névre „keresztelt” szörnyeteg kegyetlen és horrorisztikus öldöklésbe kezd, úgyhogy elkezdődik a versenyfutás és a nyomozás, ami megint hőseink felelőssége lesz, akik immár több helyszínen próbálják felvenni a harcot a kezdetben láthatatlan és megfoghatatlan ellenséggel.

Fotó: Netflix

A cselekmény emiatt is nyúlik hosszúra, és ez az egyik oka, hogy a készítők már a közel másfél órás epizódoktól sem riadnak vissza, hiszen sok karaktert kell több helyszínen mozgatni. Míg a továbbra is szerethető és a szerepében tobzódó Joyce (a reneszánszát élő Winona Ryder alakításában) a tenyérbemászóan idegesítő Muray-jel a Szovjetúnióba teleportált, és ott raboskodó Hopper seriff keresésére indulnak, addig a gyerkőcök is kirajzanak a szélrózsa minden irányába, hogy azt csinálják, amihez a legjobban értenek:

megfejtsék az újabb rejtélyeket, tisztázzák a gyilkosság gyanújába került társuk nevét, és leszámoljanak a legújabb, világukat fenyegető szörnyűséggel.

Fotó: Netflix

Vecna ráadásul a gyerkőcök egyikét, a magába zárkózó Max-et is célba veszi, így a személyes érintettség tényleg cselekvésre készteti hőseinket, akik sajátos eszközeikkel és leleményességükkel próbálnak előnyt kovácsolni abból a hátrányból, amiből ismét kénytelenek indulni. Amíg a csoport egyik része Maxért küzd, addig

Tizenegyes ismét találkozik a múltjával, és a képességei visszaszerzésének reményében visszajut abba a laborba, ahonnan az első évad elején, megtépázott emlékekkel és telekinetikus képesség birtokában szabadult ki.

Ahhoz, hogy a képességét visszakaphassa, szembe kell néznie a múltjával, az elnyomott emlékeivel és nem utolsósorban „Papával”, aki folyton kísérletezett rajta, ez pedig a játékidő jelentős hányadát emészti fel, de szerencsére párhuzamosan futnak a cselekményszálak, így egyikre sem tudunk ráunni, bármennyire is sikerült elnyújtani azokat. Emellett követhetjük a szibériai munkatáborban raboskodó Hopper és újdonsült „barátjának” viszontagságait, miközben Joyce és Murray azon vannak, hogy valamilyen úton-módon eljussanak hozzá, ehhez pedig egy újdonsült, még Murraynél is idegesítőbb pilótán vezet az út, aki alaposan megnehezíti a dolgukat az elején.

Fotó: Netflix

Hoppernek ugyanakkor lehetősége van számot vetni az addigi életével, és mérlegelni, hogy megérdemli-e a sorsát, ezen azonban egy szökési kísérlet után nem tud sokat merengeni, ugyanis kiderül, hogy a Tótágas szörnyei ezen a kietlen, téli pusztaságban is ott vannak, és megerősítést nyer az az a korábbi évados feltételezés is, hogy

a kapitalista Amerika ellenségeként számontartott orosz komcsiknak is közük van a fejjel lefelé világ szörnyeihez.

Mivel sok karaktert mozgatnak a sorozat sakktábláján, ezért elkerülhetetlen, hogy egyesek háttérbe szorulnak, és kiegyensúlyozatlan lesz, hogy kit mennyit mutatnak a képernyőn. A szezon legjobb pillanatait ezúttal az Uma Thruman és Ethan Hawke lánya, Maya által játszott Robin hozza, aki látható élvezettel van ebben a szerepben, és

a beszólásaitól kezdve a frappáns és nagyon vicces helyzetértékelésein át, minden mondata és megnyilvánulása a helyén van, és nem győzünk betelni a jópofaságával.

Ugyanígy tobzódik a szerepében az örökifjú Joe Kerry által játszott Steve, de a kevesebb játékidőt kapó Dustinra sem lehet panasz, emellett Nancy is hozza a kötelezőt, amiért a szívünkbe zártuk már a korábbi évadokban is. Az eléggé háttérbe szorult és mellékvágányon mozgó Will, Mike, Lucas és Jonathan már nem tudnak ennyire kiteljesedni (tegyük azt is hozzá, hogy a karaktereik is eléggé elfáradtak), de melléjük még bejön az őrülten vezető és folyton drogozó Argyle, és az emlékezetes megnyilvánulásokat kapó Erica és Suzie, a gyilkossággal gyanúsított különc Eddie Munsonról nem is beszélve. Az egyetlen baj velük, hogy mivel a sorozatot darálják a nézők, és most már három évenként jön belőle az új szezon, nehéz megjegyezni a neveiket, és bizony el kell időnként gondolkodni azon, hogy akkor ki kicsoda, és miről is volt emlékezetes az előző felvonásban.

Fotó: Netflix

A most futó szezont tehát két részben kapjuk: az első hét rész egyszerre vált elérhetővé május 27-én, míg az évad két záróepizódját július elsejétől darálhatjuk. Ennek a kettéosztásnak nagyon is gyakorlati okai vannak azon túl, hogy a Netflix minél tovább szeretné a köztudatban tartani a sok év kihagyás után elkészült presztízssorozatának új évadát:

a Duffer-tesók ugyanis a május végi premierre nem készültek még el az utolsó két epizód utómunkáival, aminek forgatását a járványhelyzet egyébként is megnehezítette.

Fotó: Netflix

„Kárpótlásul” azonban három film hosszúságával is felérő szezonzárót kapunk: míg a nyolcadik epizód hossza a már standard, majdnem másfél óra lesz, addig az évad kilencedik része már két és fél órás lesz, úgyhogy nem fogunk egyhamar felállni előle. Ezt a húzd meg-ereszd meg tempót azonban még csak egy évad erejéig játsszák el a Netflixnél, ugyanis

már a negyedik évad forgatása előtt nyilvánossá vált, hogy az ötödik felvonás zárja le véglegesen a sorozatot.

A történetet tehát nem nyújtják míg a világ, tekintettel arra, hogy a gyerekszereplők is lassan felnőtté válnak, a produkciós költségek pedig egyre csak emelkednek, ami valószínűleg már nem kifizetődő a fent említett nehézségekkel küzdő streamingóriásnak. Biztató ugyanakkor, hogy a készítők elárulták: már nagyjából kész vannak az ötödik évad forgatókönyvével ami előrevetíti azt, hogy valószínűleg nem kell újabb három évet várni a nagy befejezésre, ami biztosan ismét nagyot vállal majd, és reményeink szerint nem fog csalódást okozni a rajongók számára. Már csak az újabb forgatási és utómunkázási időszakot kell kivárni hozzá.