Még mindig felemás a lakosság hozzáállása a népszámláláshoz

Illetve sokan vannak olyanok is, akik tévesen töltötték ki az önkitöltős szakaszban az adatokat, de nem ellenőrizték, hogy a rendszer elfogadta-e és most nem akarnak újból ezzel foglalkozni. De mint a jegyző elmondta, gond volt az Országos Statisztikai Hivataltól kapott listákkal is, nehezen átláthatók, átlagon felüli képességű személyeknek állították össze ezeket. „Jelenleg vannak olyan körzeteink, ahol 400 személy van megszámlálva és olyan is, ahol 100-nál kevesebb, így egyelőre nem állunk nagyon jól. Működnek az összeíró pontok is, kérjük azokat, akiknek így könnyebb lejelenteni az adataikat, keressék fel azokat. Fontos, hogy minél több gyergyószentmiklósi személy részt vegyen a népszámláláson” – mondta az illetékes.