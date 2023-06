Még lehet jelentkezni az óriáspuzzle-kirakásra és rekordkísérletre

A 48 órán át tartó kihívásra a könyvtár előtti téren kerül sor, ahol fedett sátrak védik majd a résztvevőket és a kirakót is

– mondta el érdeklődésünkre Tófalvi Beáta, az SZKA munkatársa. Azt is elárulta, hogy felfrissítő programokkal is készülnek, emellett étkezésre és kávézgatásra is lehetőség lesz a helyszínen.

Az óriáspuzzle kirakására az SZKA honlapján lehet regisztrálni, a vasárnapi rekordkísérletre, a legtöbb emberből álló puzzledarabka létrehozására a székelyudvarhelyi könyvtár honlapján várják a jelentkezőket, de a helyszínen is lehet regisztrálni.

A kétnapos rendezvény záróakkordja vasárnap 17 órakor kezdődik Székelyudvarhely központjában.