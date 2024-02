Még ilyet: a legmodernebb rehabilitációs gépek sok szeretettel

Hirdetés

A létesítményt csütörtökön délután nyitották meg, a Székelyhon kérdésére, hogy miért pont Csíkszeredában, a galaci Marilena Maricuț projektvezető rendkívül egyszerű, ám annál lenyűgözőbb választ adott: „mert kedvelem az itteni embereket”. A 480 ezer lejes európai uniós pályázatból több olyan gépet vásároltak, amely a térségben mindenképp egyedülállónak számít.

Hosszadalmas volt a helyszín kiválasztása

„Másfél évnyi munkánk gyümölcse érett be azzal, hogy most itt lehetünk. Talán nem lepődnek meg, ha elárulom, hogy az elmúlt hónapok jelentős részét a helyszín kiválasztása töltötte ki. Hiszen az európai uniós program egyik feltétele a városközponti megközelíthetőség mellett a földszinti kialakítás volt” – mondta köszöntőjében Bokor Magdolna, a központ helyi vezetője, aki azt is elárulta, hogy nagyon sok helyszínt néztek meg városszerte, „a tulajdonosokkal több órányit tárgyaltunk, mire végre ráakadtunk a megfelelő épületre”.