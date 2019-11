Még csak most indul az igazi sorozatdömping Tamás Attila • 2019. november 02., 20:19 2019. november 02., 20:19 HIRDETÉS Megszokhattuk már, hogy ősszel indul a legtöbb tévésorozat, a kábelcsatornák arról próbálják meggyőzni a nézőket, hogy a náluk készülő folytatásos történetekre érdemes figyelmet fordítani. Mára ez a trend annyiban változott, hogy a streamingszolgáltatók versengenek a nézők kegyeiért, és pénztárcájukért, ebbe a versenybe pedig a napokban a Disney és az Apple is beszállnak, ami a prémium-kategóriás sorozatkínálat növekedését hozza magával. A legújabb folytatásos történetek közül ajánlunk most tizenkilencet a Székelyhon eddig legnagyobb sorozatajánlójában.

Watchmen (Az Őrzők) Alan Moore ikonikus képregényéből éppen tíz éve, 2009-ben készített filmet Zack Snyder, ami meglehetősen ellentmondásosra sikerült, hiszen akik nem ismerték a képregényt, azok odáig voltak tőle, akik pedig az alapmű ismeretében látták, fanyalogtak az adaptáció miatt. Most az HBO-nak Damon Lindelof, a Lost és a Leftovers alkotója fejlesztett sorozatot, ám ezúttal továbbgondolva az alapművet. A történet egy fiktív jelenben játszódik, ahol a „szuperhősök” többsége hétköznapi, gyarló ember, aki a többi képregényhőssel ellentétben az igazság szolgálatába állt, de nem ünnepelt megmentő. Ebben a világban a rendőrök maszkot viselnek és csak nagyon indokolt esetben használhatnak fegyvert, tintahal-eső hull az égből. A faji ellentétekre épülő konfliktusok megjelenítésénél a készítők nem ódzkodnak az aktuálpolitikai utalásoktól, és bár a képregények ismerete nélkül eléggé érthetetlen a sorozat világa, remélhetőleg a későbbi részekre azért összeáll a kép. Az HBO nagyköltségvetésű sorozata a Trónok harca által keletkezett űrt próbálja betölteni, egyelőre kérdés, hogy mekkora sikerrel.

A sorozatból hetente, hétfőn válik elérhetővé új rész, ami az HBO Go-n is megnézhető. His Dark Materials (Az Úr sötét anyagai) Az HBO másik „Trónok harca-pótló sorozata, amit Philip Pullman azonos című trilógiájából készítettek. A Watchmenhez hasonlóan ennek a műnek is van filmes változata, hiszen 2007-ben egy eléggé felejtős mozit rendezett Chris Weitz az Arany iránytű címmel, amely a könyvfolyam első kötetét dolgozta fel. A november 4-én, hétfőn érkező sorozat előzetese láttán a csatorna nem spórolt a költségekkel, és minden adott ahhoz, hogy egy nagyívű fantasyvel bővüljön az amúgy sem szegényes sorozatpaletta. Az HBO logót látva a plakáton erre minden esély megvan.

A nyolcrészes első évad epizódjai hetente válnak elérhetővé az HBO Go kínálatában is. Mrs. Fletcher Rétegsorozat, szintén az HBO égisze alatt. Ez a kisköltségvetésű dráma egy középkorú, egyedülálló nő története, akinek fia egyetemre megy, ő pedig új élethelyzettel szembesül. Mrs. Fletchernek számos dilemmája és elfojtott (szexuális) frusztrációja van, de ugyanakkor tipikus anya, aki bármit megtenne az egyetlen gyerekéért. A két szálon futó történet nem csak rá, hanem egyetemista fiára is fókuszál, így biztosak lehetünk, hogy számos nem hétköznapi élethelyzetet vonultat fel a sorozat, és hasonlóan tabudöngető lehet a csatorna korábbi ikonikus sorozatához, a Csajokhoz (Girls).

A hetente érkező új részek az HBO Go-n is láthatóak. Castle Rock A Stephen King univerzumában játszódó antológiasorozat második szezonja az író Tortúra (Misery) című regényéből inspirálódik, és a fiatal Annie Wilkes viszontagságos mindennapjaiba kaphatunk betekintést. A koncepció hasonlít a már befejeződött Bates Motel sorozatra, amiben Alfred Hitchcock Psycho filmjének főszereplőjét, Norman Batest láthattuk szintén fiatalon. Az eredettörténetek és a Stephen King-rajongóknak mondhatni kötelező darab ez a sorozat, még ha a kritikusok szerint nem sikerült épp a legjobban.

Az új évad első négy része már elérhető az HBO Go-n. Catherine the Great (Nagy Katalin) A mindössze négyrészes HBO-sorozat Nagy Katalin orosz cárnőről szól, akit nem más, mint a rendkívül tehetséges színészlegenda, Hellen Mirren kelt életre. „A négyrészes sorozat a történelem egyik meghatározó női uralkodójának hangsúlyos politikai lépésekkel és szexuális túlfűtöttséggel teli életét meséli el. A határozott, intelligens és szexuálisan felszabadult Nagy Katalin – a modern nő megtestesítője – nagyhatalommá tette Oroszországot a 18. században. A minisorozat Katalin uralkodásának második felére koncentrál, a Grigorij Patyomkin katonai parancsnokkal való szenvedélyes és viharos kapcsolatára” – olvasható a sorozat hivatalos szinopszisában.

A teljes sorozat elérhető az HBO Go kínálatában. Looking for Alaska (Alaska nyomában) Felnövéstörténet a Narancsvidék készítőitől, a Csillagainkban a hiba írójának egy másik, világhírű regényéből. Első látásra tipikus tinidráma, azonban a Hulu nyolcrészes sorozata nem egy felszínes, limonádé, hanem komoly, filozofikus dráma, érdekes karakterekkel. Nem mindenkinek fog bejönni, de akinek igen, annak nagyon könnyen az egyik kedvencévé válhat.

A Hulu új minisorozatát nálunk az HBO forgalmazza, már megnézhető a teljes évad. Living with Yourself Hogy élnéd meg, ha egy nap saját magaddal találkoznál az otthonodban? Ezzel az alaphelyzettel indít a Netflix, Paul Rudd főszereplésével készült sorozata. A történet szerint egy reklámszövegíró kísérleti eljárásnak veti alá magát, aminek következtében „készül belőle” egy új, jobb, pozitívabb verzió, korábbi életét pedig gyökeresen felfordítja ez az új helyzet. A Jóbarátokból és számtalan vígjátékból, legújabban pedig a Marvel-univerzumból a Hangya szerepéből ismert Paul Ruddról pedig elhisszük, hogy ezt a szerepet is neki találták ki, nála jobban senki nem tudná eljátszani a csetlő-botló, önmagával viaskodó kisembert.

A sorozat teljes első évada elérhető a Netflixen. Bojack Horseman Simpsonékon, a Family Guyon, valamint a South Parkon túl is van élet a felnőtteknek szóló animációs sorozatok világában, erre egyik legjobb példa a már hatodik évadába lépett Netflixes Bojack Horseman. A Hollywoodnak, valamint az amerikai társadalomnak görbe tükröt tartó alternatív világban az emberek többsége állat-formában fordul elő. A főszereplő egy kiégett hollywoodi ló-sztár, aki mindent megtenne azért, hogy felülkerekedjen a depresszióján. Az abszurd humorral apelláló sorozat azonban helyenként gyomrosokat is bevisz a nézőknek, hiszen olyan mélyen emberi témákat is boncolgat, mint a gyász és annak feldolgozása.

A hatodik és egyben utolsó évadot két részben kapjuk meg: az első etap már elérhető a Netflixen, a második felvonás pedig január 31-én érkezik. Rick and Morty Az animációnál maradva, nem hagyhatjuk ki az elmúlt évek talán legkreatívabb és legelborultabb rajzolt sci-fijét, a Rick and Mortyt, ami egy őrült alkoholista tudós nagyapáról, Rickről és a krónikus paranoiával, valamint kisebbségi komplexussal küzdő unokájáról, Mortyról szól. Dan Harmon sorozatát tényleg nehéz összefoglalni, hiszen a párhuzamos univerzumok lehetőségéből rengeteg abszurd történést és lényt vonultat fel, amik láttán egy percig sem unatkozhat, emellett pedig egy komplex karakterekből felépített furcsa család drámáinak is részesei lehet a néző.

A sorozatból a harmadik évad után 70 epizódot rendelt be a csatorna, ebből a negyedik évad első öt része november 10-én érkezik az Adult Swimre, onnan pedig egy kis fáziskéséssel a Netflixre, ahol már nézhető az első három évad. Primal Még egy animáció, ám nem a „beszédes” fajtából. Genndy Tartakovsky orosz animátor (Dexter laboratóriuma, Szamuráj Jack, Hotel Transylvania 3) legújabb agymenése egy olyan őskorban játszódik, ahol már jelen van az ember, de a dinoszauruszok is. A valóságtól teljesen elrugaszkodó történetben farkastörvények uralkodnak, és mindennapos, véres küzdelmeket láthatunk, de egy bivalyerős ősember és egy dinoszaurusz „barátságát” is végigkövethetjük, szédítő, brutális, de ugyanakkor gyönyörű rajzokon, mindezt az ebben a történetben amúgy is feleslegesnek számító szöveges részek nélkül.

Az Adult Swim sorozata egyik streamingszolgáltató kínálatában sem érhető el, de alternatív forrásból beszerezhető. Daybreak Tinisorozat a The Walking Dead és Mad Max-beütésekkel? A Netflixen ilyen is van. A Daybreak története szerint eljött a világvége, kitört a zombiapokalipszis, amit mindössze a fiatalok éltek túl. Egyetemista törvények átértelmezve, coolság kimaxolva, és olyan alapszituáció, amiből rengeteg minden kihozható a már kissé megfáradt, apokalipszis utáni történetek elemeit felhasználva és továbbgondolva. Lehet, hogy nem is annyira nehéz érvényesülni a világvége után?

A sorozat teljes első szezonja elérhető a Netflixen. The Crown (A Korona) Ezt a sorozatot nem nagyon kell promózni, hiszen aki nézte az első két szezont, az már tűkön ülve várja a folytatást, a november 17-én érkező harmadik évadot. A Netflix, legnagyobb költségvetésű sorozata a ma is uralkodó II. Erzsébet brit királynőről szól, akit Claire Foy után az idén Oscar-díjat kapó Olivia Colman formál meg. Mivel a királyi udvar háza táján történő események rengeteg ember érdeklődésére tartanak számot, meggyőződésünk, hogy a A korona című sorozatot is nagy érdeklődés övezi.

Az első és a második évad magyar szinkronnal nézhető a Netflixen, így várhatóan a harmadik fejezet is magyar felirattal és szinkronnal érkezik. The End of the F***ing World A 2018 elején a Netflixre mondhatni a semmiből érkező sorozat mára kultsátuszba emelkedett, köszönhetően a nem mindennapi karaktereinek és történetének. A két antiszociális, enyhe pszichopata tulajdonságokkal rendelkező fiatal szürreális utazásai és kalandjai azt a tipikus folytatásos történetet eredményezte, amit a néző tágra nyílt szemekkel követett, az abszurd fordulatokat pedig biztosan kevesen látták jönni. A második évadra egy kissé változik a felállás, a főszereplő a Jessy Barden által alakított Alyssa mellé egy új arc, a Naomi Ackie által megformált Bonnie csatlakozik. Biztosak lehetünk benne, hogy kettejük kalandja lesz annyira szürreális, mint amilyent az első évadban láthattunk.

A sorozat második szezonja november 4-én érkezik a Netflixre. Tom Clancy's Jack Ryan Az elemzőből az egyik legjobb CIA-ügynökké avanzsált Jack Ryan a Közel-Kelet után Venezuelában veti bele magát az élesebbnél élesebb konfliktusokba, és próbál helytállni az egyre fokozódó nemzetközi helyzetben, az Amazon sorozatának második évadában. Amint azt már korábban is írtuk, a Homeland-utánérézésű sorozat kellően izgalmas és lebilincselő, az akciófilmek kedvelőinek pedig szinte kötelező darab.

A sorozat két évada az Amazon Prime-on nézhető. The Witcher (A vaják) Már két ajánlónkban is szerepelt a Netflix idei nagy dobása, nem véletlenül, hiszen minden esély megvan rá, hogy ez legyen a következő Trónok harca-kaliberű fantasysorozat. A részben Magyarországon is forgatott, a lengyel származású Andrzej Sapkowski regényfolyama alapján készült adaptáció a tervek szerint figyelmen kívül hagyja az azonos néven futó nagysikerű videójátékot, így ahhoz képest teljesen más irányba futhat ki az elkövetkező évadokban. Mert, hogy lesznek következő évadok, arra mérget vehetünk. Az előzetes alapján hihetetlenül jól néz ki, és azt is megelőlegezzük, hogy Henry Cavill remek lesz a szörnyvadász Geralt szerepében.

A sorozatra még egy kicsit várni kell, ugyanis az első évad december 20-án érkezik a Netflixre. The Mandalorian A Disney nem aprózza el a kisképernyőre való belépést, ugyanis nagyköltségvetésű Star Wars sorozattal rukkol elő a streamingplatformja, a Disney indulásakor. A Jedi visszatér és a folytatásaként elkészült új trilógia között játszódó, The Mandalorian címet viselő folytatásos történet egy törvényenkívüli fejvadászról szól, aki a Birodalom bukása után próbál túlélni. A sorozatot az új, élőszereplős Oroszlánkirály rendezője, Jon Favreau fejlesztette, a főszerepet pedig a Trónok harcából és a Narcosból ismert Pedro Pascal, kapta, de olyan húzónevek vannak még a stáblistán, mint Gina Carano, Giancarlo Esposito, Werner Herzog és Nick Nolte.

A kilenc részes évad első epizódja november 12-én jelenik meg a Disney+ streamingplatformon, mi pedig jó eséllyel a kalózoknál leszünk kénytelenek beszerezni a sorozatot. The Morning Show A Jóbarátok-rajongók mindannyian tudják, hogy mekkora dolog Jennifer Annistont ismét tévésorozatban látni, az Apple ráadásul összehozta, hogy Reese Witherspoonnal és Steve Carellel egy produkcióban láthassuk őt. A #metoo botrány farvizén készült sorozat a november elsején startolt Apple TV+ egyik nagy dobása, és három tévésről szól, akik közül a Steve Carell által megformált Mitch Kesslert szexuális zaklatással vádolják, ami alapjában forgatja fel a tévécsatorna mindennapjait.

Az Apple streamingfelülete egyelőre nem érhető el nálunk, de Magyarországon már ki lehet próbálni, és meg lehet nézni a sorozat első három epizódját. Akit azonban érdekel, az talál rá módot, hogy megnézhesse. See Jason Momoa ismét kemény vadembert alakít? Valahogy már nem lep meg senkit ez a színész legutóbbi szerepeit megnézve. A Trónok harca fő dothrakija után ismét egy törzsfőnök szerepében láthatjuk az Apple másik új sorozatában, azzal a különbséggel, hogy most egy jövőben játszódó történetről van szó, ahol a természeti katasztrófák által kipusztított emberiség túlélői elvesztették a látás képességét. A mondhatni, őskorba visszasüllyedő társadalom mindennapjait azonban nem várt esemény forgatja fel: látó ikerpár születik az egyik törzsben. A logikai hibáktól nem mentes sorozatban többek között megmutatják, hogy miként képes egymással két olyan sereg harcolni, amelynek egyik tagja sem lát. Az egyedi történethez pazar látványvilág társul, és szerintünk ezt a sorozatot is az utolsó képkockáig kidolgozták, ezért mindenképp érdemes adni egy esélyt neki.

A Morning Showhoz hasonlóan három epizód érhető el ebből a sorozatból is. For All Mankind Egy alternatív valóság, amelyben először az oroszok léptek a holdra. Hogy mit lép erre az Amerikai Egyesült Államok? Természetesen a Marsot célozza meg. A Joel Kinnaman főszereplésével készült sorozatot szintén az Apple készítette, és ez a harmadik nagy dobása, amivel beszáll a streaming-háborúba. Látszólag semmin nem spóroltak, úgyhogy minden adott, hogy egy nagyon jól kinéző, űrutazásos sci-fit nézhessünk, ha éppen ahhoz van kedvünk.

Ezt a sorozatot is jobb híján a kalózoktól szerezhetjük be, bár cikkünk publikálásáig nem találtuk sehol a neten. Bónusz: Altered Carbon (Valós Halál) A Richard Morgan trilógiájának első kötete alapján készült 2018-as Netflix-sorozat azért került be az összeállításunkba, mert péntektől már magyar szinkronnal is elérhető. A jövőben játszódó történet szereplői olyan emberek, akiknek tudatát egy tárolóban rögzítik, emiatt ha meghalnak is, tovább élhetnek egy másik testben. A főszereplő, Takeshi Kovacs épp egy új testben ébred a korábbi halála után, azonban kiderül, hogy a második esélyt azért kapta, hogy kinyomozzon egy felettébb furcsa gyilkosságot egy olyan világban, ahol szinte senki nem hal meg…

