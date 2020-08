Még az idősebb méhészek sem emlékeznek olyan rossz évre, mint az idei

Nem hoztak, csak vittek. Ha idén a méhészek nem etették volna a méheket, már elpusztultak volna • Fotó: Thomas Campean

A szárazság, az éjszakai fagyok, majd a hetekig tartó esőzések, és rejtélyes méhbetegségek miatt katasztrofális szezont zárnak idén a méhészek. Még az idősebb szakemberek sem emlékeznek olyan rossz évre, mint az idei, pedig a méztermés szempontjából az elmúlt két évben sem volt tejjel-mézzel folyó Kánaán Székelyföld, illetve a tágabb térség sem.

„Csak mínuszt termeltünk”

Siralmas minden szempontból. Úgy kell számolni, hogy ebben az évben csak mínuszt termeltünk – ki többet, ki kevesebbet –, pluszt senki sem

– értékelte tömören az idei évet Lázár Tibor. A Hargita Megyei Méhészegyesület vezetője az okokat sorolva elmondta,

áprilisban fagyos volt az időjárás és kitartott egészen május derekáig, majd jöttek a hetekig tartó esőzések, így sem a vándorméhészek, sem az itthon maradottak nem tudtak mézet gyűjteni, és ez az ország más részein sem történt másként.

Azt hitték, hogy a tavalyelőtti, rendkívül rossz év volt a mélypont, de az idei még azt is alulmúlta. Akácméz idén egyáltalán nem lett, így a délebbi országrészekbe tett útjaik teljesen veszteségesek voltak, a repcéről is csak legfeljebb öt kiló mézet tudtak kipergetni kaptáronként, a napraforgóról pedig átlagban nyolcat. Volt olyan is, aki kaptáronként tíz kilót is ki tudott pergetni, mások viszont három nap után hazatértek, mert nem volt szerencséjük – részletezte az idei szezon bizonytalanságait Lázár Tibor.

A napraforgó adott valamennyit, de ahhoz, hogy a fuvar költségét fedezze, legalább tizenöt kiló vagy annál több kellett volna

– magyarázta az arányokat és azt, hogy kisebb-nagyobb mértékben miért volt veszteséges minden vándorméhész számára a napraforgóról történő gyűjtés is.

Idén a hárs mézelt a legjobban, de a korábbi kudarcos utak után sok méhész már nem kockáztatott meg újabb hosszú és bizonytalan kimenetelű utat Dobrudzsába.

De nem jártak jobban azok sem, akik itthon maradtak: „ők annyit nem költöttek, de áprilisban és májusban végig etetni kellett a méheket. Olyan méhészek voltak, hogy hulltak el méhcsaládjaik éhen.” Majd jött az erdei és mezei virágok szempontjából főszezonnak számító júniusi időszak, akkor megállás nélkül esett az eső, így a legelőkről sem tudtak gyűjteni semmit az itthon maradt méhészek.

HIRDETÉS

A napciklusokkal függhet össze

Az egymást követő, rosszabbnál rosszabb méhészeti idények okáról egyelőre csak feltételezései vannak a megyei méhészegyesület vezetőjének. Lázár Tibor elmondta, fellapozták feljegyzéseiket hosszú évekre visszamenőleg és úgy vélik, hogy a 11 évet felölelő napciklusokkal állhat összefüggésben a jelenség. A jelenlegi ciklusnak az idei esztendő a 11-ik éve, így reménykednek benne, hogy jövőtől ez mézben bőségesebb ciklus veszi kezdetét.

Idén a méhészek épphogy csak a helyi piac szükségleteit tudják kielégíteni, azt is csak a korábbi évek kisebb-nagyobb méztartalékaiból, külföldi eladásra nem jut a székelyföldi mézből

– véli a Hargita Megyei Méhészegyesület vezetője. Lázár Tibor abban is biztos, hogy az idei katasztrofális méztermés a méz árára is hatással lesz:

drágulni fog a jelenleg 25-30 lejes kilónkénti áron megvásárolható vegyesméz.

Méhbetegségek tizedelik az állományt

A méhészeknek idén több rejtélyes méhbetegséggel is meggyűlt a baja. „Nem csak az a baj, hogy nem lett nektár, nem lett méz, hanem az is, hogy nem tudtunk anyaméheket nevelni egészen július elejéig.

Vannak ilyen rejtélyes betegségek is, amiknek már pár éve keressük az okát. Keressük, hogy miként lehetne megszabadulni tőlük

– fogalmazott Lázár Tibor.

Ezek egyike a méhészberkekben CCD-ként ismert elnéptelenedés szindróma, amely a méhcsaládok összeomlását okozza. A szakirodalom szerint ez abban áll, hogy egy méhkolóniában a dolgozó méhek hirtelen nagy számban eltűnnek, de az anya, a fiatal méhek, a fiasítás, a méz és a virágpor megmarad. „A mai napig nem tudják megmondani a pontos okát annak, hogy miért történik ez az összeomlás. Pár éve ez nálunk is megjelent, idén is nagyon sok méhésznek voltak ilyen panaszai” – mondta az elsőként mintegy húsz éve, Amerikában leírt méhbetegség helyi terjedéséről a szakember.

A másik, méheket tizedelő kór egy Ázsiából elterjedt agresszív gyomorvész, más néven nozéma.

Hosszú a problémák sora

Azt sem tudja megmondani, hogy hol kezdődhetett el az idei katasztrofális szezont okozó problémák sora – mondta megkeresésünkre Ádám József vándorméhész, a többségében udvarhelyszéki méhészeket tömörítő Örösi Méhész Egyesület elnöke. Biztos benne, hogy az elmúlt fél évszázadban nem volt még ilyen gyenge szezon, és csak azért nem mond száz évet, mert korábbról nincsenek adatai.

Nem tudom, hogy ennél rosszabb tud-e lenni. Ha itthon a méheket nem etették volna, akkor már elpusztultak volna. Máskor ilyenkor valamekkora fenntartó hordás mindig van, de most semmi

– fogalmazott. A szezon elején a szárazság volt a problémák fő oka, ezért alig lett repceméz, akác pedig semmi. Utóbbi esetében a fagyok csak fokozták a problémát, majd jött az esős időszak – elevenítette fel a szezon elejét a szakember. A hársról átlagban húsz kilogrammnyi mézet tudtak kipergetni a szerencsésebb méhészek kaptáranként, a napraforgótermés viszont nagyon silány lett idén, mert a vetés idején szárazság volt, így a nektárhozam nagyon elmaradt a sokévi átlagtól.

Itthon még rosszabbul alakult az idény: nemhogy nem tudtak gyűjteni az itthon hagyott méhcsaládok, hanem etetni kellett őket, hogy ne pusztuljanak éhen

– folytatta az idény értékelését Ádám József. Neki is csak feltételezései vannak arra vonatkozóan, hogy mi lehet a sorozatosan rossz idények oka: úgy véli, talán a klímaváltozással állhat összefüggésben a jelenség, vagyis azzal, hogy

egymást érik az időjárási frontok és hol túl sok a csapadék, hol pedig egyáltalán nincs.

Van, aki már feladta

„El vannak csüggedve a méhészek. Van, aki már munkahelyet kell keressen” – vázolta a következményeket. Elmondta, ő maga is azt tapasztalja, hogy régen 110 méhcsaláddal, kevesebb munkával jobban meg tudott élni a méhészkedésből, mint most 300-at vándoroltatott és 200 itthon hagyott méhcsaláddal. Szerinte

stabilizálni kellene a piacon a méz árát, hiszen ha kilogrammonként 25-30 lejért el tudnák adni a termést, akkor át tudnék vészelni a nehéz éveket és nem szorulnának rá az állami szubvenciókra, ami megítélése szerint megalázó számukra.

Ádám József szerint a katasztrofális év ellenére sem fog nőni a méz termelői ára, ugyanis az olcsó importméz miatt nem tudják drágábban adni és a kereskedők sem fognak többet fizetni érte. „Nagyon nyomottak az árak.

A méhészek egy normális ár helyett csak 7-8 lejért tudják leadni a mézet, de ennyiért nem lehet megtermelni. Ahhoz, hogy a méhésznek is megfeleljen és megérje, 14-15 lej lenne a megfelelő kilónkénti ár

– vázolta a helyzetet keserűen a méhészegyesület vezetője.

Képalá: