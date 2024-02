Még az ég is Ilyést siratta Alsósófalván

Eltemették Ilyést, s vele együtt a telet is Alsósófalván: hamvazószerdán a farsangtemetők hagyományosan muzsikaszóval vonultak fel a faluban, több állomásnál megkínálták őket enni- és innivalóval, közben humoros jeleneteket mutattak be. Ilyést utolsó útján többek között lakodalmas házhoz, majorfogadásra és kórházba vitték – mindhiába. Még az ég is siratta az italos vénembert, akit végül az alsósófalvi iskolánál égettek el.