Medveles területére tévedtek, olcsón – mindössze az ijedtséggel – megúszták

Tragédiába is torkolhatott volna az eset, de egy hatalmas ijedtséggel megúszták vasárnap délelőtti sétájukat azok a marosvásárhelyi turisták, akik a Borzont melletti Baricz kanyar közelében egy medveles udvarára tévedtek. Mások okulására is elmesélték a történteket, mi pedig kikértük a medveles tulajdonosának álláspontját is.