Medvekérdés: nyomás alá helyezi a sürgősségi rendelet a településvezetőket

Mindenképp előrelépés a medvekérdés megoldása tekintetében az új rendelet, de további, akár drasztikusabb megoldásokra is szükség lesz – véli Benedek László, Kápolnásfalu polgármestere. Mint mondta, folyamatosan azt látja, hogy a gazdák igyekeznek mindent megtenni háziállataik védelmében, de az elszaporodott medvepopulációval nehéz felvenni a harcot.

Sokszor már be sem jelentik, ha medvét látnak, esetleg az kárt is okoz a gazdaságaikban.

Éppen ezért ő egy a medvepopulációt szabályozó kilövési kvóta visszaállítását tartaná jó lépésnek. Ettől függetlenül hangsúlyozta, noha sok bonyodalommal jár – az önkormányzatnak meg kell kötnie a megfelelő szerződéseket a vadásztársulattal, illetve az állatorvossal, a polgármesternek vagy az alpolgármesternek éjjel is ki kell mennie a helyszínre dönteni a garázdálkodó nagyvad sorsáról – ő mindenképp a törvényeket betartva fog cselekedni, hiszen a tisztségével felelősség is jár.

Noha még teljesen nem tanulmányozta át a rendelet alkalmazásának módszertanát, András Zoltán kászonaltízi polgármester, úgy gondolja,

nagy nyomás helyeződik így a polgármesterekre, amikor el kell dönteniük, hogy elkergessék, áthelyeztessék vagy éppen kilövessék a garázdálkodó nagyvadat.

Az első két intézkedéssel szerinte a probléma nem oldódik meg hosszútávon, a kilövési parancs kiadása esetén pedig félő, hogy támadások érik majd a tisztségviselőket a nemzetközi, általa csak „méregzöldnek” hívott szervezetek részéről. Rámutatott, ezen szervezeteknek érdemes lenne egyébként meghallgatni a szakemberek véleményét, mielőtt bárkit is górcső alá vesznek. Mindemellett elismeréssel fogadta a környezetvédelmi minisztérium által életbe léptetett rendeletet, azonban szerinte is a medvepopuláció szabályozásában kell gondolkodni a továbbiakban. Hozzátette, az sem lesz egyszerű, hogy minden szakember – állatorvos, csendőrség, vadász, községvezetők – megfelelő időben kimenjen a helyszínre a medveriasztásokkor, de ő mindent meg fog tenni a megoldás érdekében. „Fontos az emberi élet, illetve a gazdák megélhetőségének védelme is” – szögezte le.

Habár engedélyezik most már a veszélyes medvék kilövését, még mindig elég komplikált ennek az eljárása, nehéz kivitelezni. Ennél egyszerűbb megoldást lehetett volna találni

– jelentette ki Danguly Ervin gyergyószárhegyi polgármester. Úgy véli, hogy amint sok más esetben, most is a polgármesterekre helyezték át a felelősséget, probléma esetén pedig nekik kell tisztázniuk magukat. „Én nem vagyok szakember, soha nem is vadásztam, éppen ezért a hozzáértő vadőrök kellene meghozzák a problémás medve sorsáról szóló döntést” – fogalmazott. A polgármester ettől függetlenül azt ígérete, hogy mindent elkövet, hogy szabályosan járjon el a kérdésben. Ha a helyzet úgy kívánja – és jogilag ezt megteheti –, akkor a problémás egyed kilövésére is engedélyt ad. Bár szerinte is egy megelőzési kvóta elfogadása lenne a jó megoldás, hiszen a környékükön is nagy gondokat okoznak a nagyvadak, úgy a településen belül, mint a mezőkön.