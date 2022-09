Mediterrán ízek a székely konyhában

„Nem kell mindig ragaszkodni a helyileg megszokottnak számító fogásokhoz, néha érdemes más konyhák ízeit is kipróbálni. Használjuk ki azt is, hogy napjainkban már nem kell több száz kilométert utazni egy-egy érdekesebb ételért, hiszen a hozzávalókat az itthoni üzletekben is fellelhetjük, az elkészítésükre meg több receptet is találhatunk” – bátorít a főzésre Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa.

Panírozzuk magunk

Noha az üzletekben akár eleve bepanírozva is megvásárolhatjuk a garnélarákot, mégis jobb lehet, ha mi magunk végezzük el ezt a feladatot – tanácsolta a szakember, megjegyezve, hogy