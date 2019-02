Maszkabállal seprűzték ki a telet

Mi a kulisszák mögött azt is láthattunk, hányszor kellett átöltözniük az Éva Klub tagjainak a másfélórás előadás tucatnyi jelenetéhez, a zenés paródiákhoz, a baletthez, a szimfonikus koncerthez avagy az arab tánchoz. Már hetekkel ezelőtt az internetről tájékozódtak, kiválasztották a kedvükre való tréfás jeleneteket, ruhákat varrtak, kellékeket szereztek be. Ugyanakkor néhány fiatalt is sikerült bevonniuk a szombat esti meglepetés előadásba.

A „falu legszebb leánya” bemutatta a csábítás mikéntjét; láthattuk milyen, ha a szerelmespár Valentin-napra kap két mozijegyet. Fergeteges volt a Pista, gyere haza paródia is, a zetelaki szimfonikus zenekart vissza is tapsolták. Az arab táncot követően pedig porondra hívták a táncolni vágyókat. A mulatságon a talpalávalót a For You Együttes biztosította.

Ha már a farsangnak híre-pora sem marad, minden bizonnyal megőrződik belőle, amit jó hangulatban, kakasszóig együtt eltöltöttek a zetelakiak a szombati maszkabálban.