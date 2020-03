Maszk, kesztyű és két méter távolság a székelyudvarhelyi piacon

A szokásosnál kevesebben voltak kedden a székelyudvarhelyi városi piacon, amely szerdától szigorodó óvintézkedések mellett ugyan, de a továbbiakban is nyitva fog tartani. Az árusok szerint szükség van a szabályozásokra, de nagyon bizonytalannak látják a jövőt.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„Nagyon kevesen vagyunk, és mindenki igyekszik betartani az óvintézkedéseket. Ilyen vita nincs közöttünk, betartjuk a két méter távolságot egymás és a vevők között, és kesztyűt is használunk” – fogalmazott.

az árusok száma is megcsappant a piacon, az idősebb termelők már el sem jönnek.

Bágyi Ibolya nagygalambfalvi termelő nagyon bizonytalannak érzi a jövőt, hiszen egyre kevesebb ember vásárol a járványveszély miatt. Akik eljönnek, azok is nagyon távolságtartók. Elmondása szerint

azt szeretné, ha a városi piacon továbbra is eladási lehetőséget biztosítanának azoknak a termelőknek, akik eddig is rendszeresen oda jártak.

Kibéden termesztett zöldségeit árulta a piacon Madaras Árpád, aki elmondta, nagyon kevés a vásárló, most negyedannyi terméket ad el, mint korábban. „Ahhoz, hogy el tudjam adni az árumat, legalább két évre előre kell gondolkozzak, hiszen magokat kell termeljek, azokat a következő évben el kell vessem, meg kell termeljem a zöldségeket, s még a piacra is el kell vigyem. Ha ez nem jön össze, akkor egyszerűen csődbe megyek” – futtatta végig a gazda, hozzátéve, hogy bár Székelyudvarhelyre szól a személyazonossági igazolványa, kétséges, hogy a továbbiakban árusíthatja-e kibédi terményeit a piacon. Hangsúlyozta,

Nem volt az a megszokott keddi zsongás ma a székelyudvarhelyi városi piacon, jól láthatóan nemcsak az árusok, de a vevők száma is megcsappant.

Ők és néhány társuk mindennap igyekeznek jelen lenni a piacon, hogy el tudják adni megtermelt javaikat, hiszen azok tönkremennek, ha nem tudják időben értékesíteni. Már azon is gondolkodik, hogy ha kiterjesztik a kijárási tilalmat (ami szerdától meg is történik – szerk. megj.), esetleg saját házuk udvaráról fognak árulni. Ám kérdés, hogy kiknek?

További szigorítások

Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal szóvivőjétől megtudtuk, hogy Székelyudvarhelyen az összes kispiacot bezárták, árulni már csak a városi piacon lehet, amelyet rendszeresen fertőtlenít az intézmény. Szerdától ugyanakkor az itt érvényes óvintézkedések is szigorodni fognak. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy

csak az udvarhelyszéki árusok jöhetnek el, akik ebben a térségben is termelték meg javaikat. Más zónából, netalán megyéből senki sem adhatja el terményeit a piacon.

Mindemellett az eladóknak maszkot és kesztyűt kell viselniük, valamint be kell tartaniuk a két méter távolságot egymástól és a vásárlóktól. Utóbbi kötelezettség a vevőkre is vonatkozik. Az új szabályozást táblákon fogják közzétenni a vásártéren, ugyanakkor az árusokat telefonon is értesítik.