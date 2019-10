Második víkendtelep: nem pont ezt ígérték, de most erre van lehetőség

Nem várt akadályokkal szembesültek a felújítások során

Nem haladt megfelelően a csíkszeredai Pacsirta sétányon elkezdett felújítás, több akadály is hátráltatta a munkát, amelyet idén be kellene fejezni. A nyári útkarbantartás is késésben van, többletmunkára volt szükség a Müller László utcában.