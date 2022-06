Második napja oltják a tüzet Palotailva mellett

2022. június 23., csütörtök

Összefogás a kétszáz éves faépítmény megmentéséért

Gyergyószárhegyen két harangláb áll, amelyek feladata valamikor az volt, hogy továbbadják a templom harangjának az üzenetét a falu távolabbi részeire is. Miután az elsőt összefogással három éve rendbe tették, most a másikat is a közösség menti meg.