Másfél hónap múlva EgyFeszt: fesztiválhelyszínné alakul egész Gyergyószék

Nagy eseményre készülnek Gyergyószentmiklóson és az egész Gyergyói-medencében • Fotó: Pinti Attila

A gyöngyhajú lány nem, de a királylány ott lesz az EgyFeszten – olvasható a fesztivál egyik Facebook-bejegyzésében. A Hooligans foglalja el az Omega helyett nagyszínpadot. A legendás zenekar minden idei fellépését lemondta, így a gyergyószentmiklósit is, de a fiatalabb korosztály talán nem bánja a cserét. Lemondta minden határon túli koncertjét Deák Bill Gyula is, aki így szintén nem jön Erdélybe. Azonban az idősebb generációk így sem maradnak feledhetetlennek ígérkező koncertélmény nélkül. Itt lesz a Zenevonat, az LGT „utódzenekara”: Karácsony János és Solti János, és társaik fellépése már azért is időszerű, mert az LGT idén lenne 50 éves – mutatott rá Kassay Péter főszervező. A Zenevonattal jön Horváth Charlie énekes is.

Ahogy már közölték, az egész Gyergyószéket fesztiválhelyszínként felvonultató EgyFeszten fellép még többek közt, a Csík Zenekar, Boban Markovic, és a Kiscsillag is, valamint lassan Erdély és Magyarország egyik legnépszerűbb együttesévé növő Bagossy Brothers Company is. A részletes programot várhatóan a jövő héten teszik közzé, akkor lesz elérhető a fesztivál weboldala is, de Kassay Péter főszervező már annyit előzetesen elárult, hogy további meglepetések is várhatók.

Gyergyószék a fesztiváltérképen

Az EgyFeszt kínálatában és struktúrájában hasonló lesz ahhoz, amit a magyarországi Művészetek völgye jelent, azaz

a gyergyószentmiklósi központi helyszín mellett a térség minden települése szerepet kap ebben, mindenhol lesznek különböző kisebb-nagyobb rendezvények.

A városban helyet kap például könyv- és színházi udvar, alternatív-, jazz- és folkudvar, de minden bizonnyal nagy népszerűségnek örvend majd a gasztronómiai utca is.

Különlegességnek számít majd a „parasztwellness” is, amely keretében ki lehet próbálni mindazt, amit régen úgy hívtak, hogy „kaszaferedő”: amikor az unoka hallotta, hogy ez lesz az aznapi program, tudhatta, hogy nem fürdeni mennek, hanem kaszálni fognak.

A Caritas vidékfejlesztési ágazatával közösen megteremtik az lehetőséget, hogy bárki kipróbálja, mit is jelent a földműveléssel, a hagyományos életmóddal járó munka.

A szervezők ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy az idei rendezvény valószínűleg nem hoz majd olyan nagy számú látogatót, mintha ezt vírusmentes időben, korlátozások nélkül lehetne megtartani, de ez nem jelenti azt, hogy kisebb lenne a rendezvények színvonala.

Ez a kezdet, de évente szeretnék megszervezni az EgyFesztet, és hosszabb távon a nagynevű fesztiválok sorába emelkedni.

Van, amit nem lehet elkerülni

Már a fesztivál szervezésének kezdetén elhatározták, hogy bármilyen járványügyi korlátozások is lesznek érvényben július végén, augusztus elején, a fesztivált mindenképp megszervezik az érvényes előírások betartásával. Ezt viszont a lehető legkomolyabban fogják venni.

Lehet, hogy lesznek akiket ez visszatart a részvételtől, de ha a hatóságok oltási igazolványt, friss PCR-tesztet, gyorstesztet követelnek meg a fesztiválozóktól, akkor ezt mindenképpen tudomásul kell majd venni

– szögezte le Kassay. Az esemény lebonyolításához sok önkéntesre van szükség, ezek toborzása, felkészítése is zajlik. Jelenleg a szükséges létszám kétharmada áll rendelkezésre, így továbbra is várnak még jelentkezőket. Érdeklődni Málnási Andreánál, a gyergyószentmiklósi Ifitéka ifjúsági iroda vezetőjénél lehet.