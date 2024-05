Más megyékből is érkeznek koldusok Marosvásárhelyre

Az elmúlt napokban Kolozs megyei és nagybányai kéregetők is megjelentek Marosvásárhely utcáin. A helyi rendőrséghez naponta több bejelentés érkezik a kéregetők miatt.

A járőröző helyi rendőrök is látják és igazoltatják, de a lakossági bejelentések nyomán is többször kiszállnak a helyi rendőrök a Marosvásárhely utcáin koldulókhoz. Az elmúlt napokban is szinte mindennap voltak hasonló bejelentések, derül ki a helyi rendőrség közösségi oldaláról.

Hirdetés

A beszámolók szerint többek között Nagybányáról érkeztek Marosvásárhelyre kéregetni asszonyok gyerekekkel, de Kolozs megye több településéről is jöttek koldulni.