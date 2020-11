Márton napján mi más lehetne: libacomb

Félszáraz rozé bort érdemes fogyasztani az ételhez • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az étel elkészítésének első lépéseként a séf olajjal kente ki a tepsit, majd ezt jól megszórta durva sóval. „Persze lehet házi zsírt is tenni az edénybe, hiszen az még finomabb, de ha nincs erre lehetőség, akkor az olaj is megteszi” – jegyezte meg Karácsony. A libacombot nem a bőrös, hanem a húsos felével lefele kell a tepsibe helyezni, hiszen akkor nem ragad oda. Kár lenne ugyanis, ha a bőrt nem fogyaszthatnánk el a későbbiekben. A comb felső részét sóval, borssal, őrölt paprikával és a megszokottnál jóval karakteresebb római köménnyel kell ízesíteni, majd mindezt kenjük be némi olajjal, hogy ragadjanak is rá a fűszerek.

Nem kell spórolni a fűszerrel, hiszen vastag húsról van szó és máskülönben nem fogjuk érezni a megfelelő ízhatást

– így a séf. Némi édes-csípős szószt is csepegtethetünk a combra, miután beolajoztuk, legvégül pedig vékony baconnel terítsük le. Tehetünk még a tepsibe kacsamájat is, amelyet ezúttal borssal, őrölt paprikával, római köménnyel és sóval is fűszerezhetünk, hiszen nem hirtelen sütésről van szó, így nem válik keserűvé. Köretként sóval fűszerezett hagymaszeleteket, karikákra vágott cukkinit és a héjában hagyott fokhagymacikkeket helyezett a hús mellé a séf. Ezután némi vizet és félszáraz rozé bort öntött a tepsibe.