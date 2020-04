Marosvásárhelyről érkezett rezidensek segítik a csíkszeredai kórház munkáját

• Fotó: Pinti Attila

„A szükségállapot bevezetése után már kértük, hogy a térségből származó, illetve a mi alkalmazásunkban lévő rezidensek jöjjenek a kórházunkba dolgozni. Eljártunk ez ügyben a hatóságoknál és a marosvásárhelyi diákszervezet révén is közöltük a fiatal szakemberekkel, hogy várjuk őket. Ion Proca prefektus, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Tar Gyöngyi, a közegészségügyi igazgatóság vezetője is segített ebben, és vannak rezidensek, akik már el is kezdték a munkát kórházunkban” – idézi Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közleménye Konrád Judit menedzsert.

Raed Arafat, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője által aláírt, április 18-án született rendelkezés kilenc negyedéves és egy harmadéves rezidenst helyez át Marosvásárhelyről a csíkszeredai kórházba.

A rezidensek közül öten a csíkszeredai kórház, öten pedig a Maros Megyei Sürgősségi Kórház alkalmazásában állnak, képzésük helyszíne Marosvásárhely. A rezidens orvosok sürgősségi, gyermekgyógyászati, újszülött-gyógyászati, urológiai, szemészeti, neurológiai és gasztroenterológiai képzéseken vettek részt Marosvásárhelyen. Ketten épp gyermeknevelési szabadságukat töltik, így nyolcan állnak munkába Csíkszeredában a Sürgősségi Betegellátó Egységnél, az intenzív terápiás osztályon és a betegosztályozó sátornál. Mindannyian a térségből származnak, vagy pedig – amint azt a kórház vezetőségének jelezték – képzésük lejártával szeretnének a csíkszeredai kórházban dolgozni.

Folyamatban van további rezidens orvosok áthelyeztetésének az engedélyeztetése is. Ugyanakkor elkezdte a munkát Csíkszeredában, a Sürgősségi Betegellátó Egységnél két, Székelyudvarhelyről áthelyezett sürgősségi szakorvos is.