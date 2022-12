Marosvásárhelyi repülőjáratot is érintett az időjárás miatti felfüggesztés

A Nagy-Britanniában tapasztalt időjárás miatt több, Londonból induló vagy Londonba tartó repülőjáratot töröltek a héten. Az intézkedés egy marosvásárhelyi járatot is érintett.

A budapesti heti öt, valamint a németországi (dortmundi és memmingeni) heti két-két járat továbbra is működik. Tavasztól visszatér a Marosvásárhely–Róma járat, illetve remélhetőleg Bukarestbe is elindul a korábban már beharangozott repülőgép. A nyár elejétől indulnak a charterjáratok is Törökországba, Görögországba és Egyiptomba.