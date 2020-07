Marosvásárhelyen egyből halasztással kezdődött Borbolyék perének tárgyalása

Kezdésből már halasztottak Marosvásárhelyen. Nem tudni, hogy mikor lesz vége a hét éve elkezdődött pernek. Archív • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyről indult, és hét év pereskedés után oda helyezték vissza a Hargita megyei tanácselnök és további tucatnyi személy ellen indított pert. A Maros Megyei Törvényszéken azonban pénteken nem jelent meg minden védőügyvéd, így mint Sergiu Bogdan, Borboly Csaba egyik védőügyvédje a Székelyhonnak elmondta, az első, marosvásárhelyi tárgyalást elnapolták. Az ügyvéd korábban azt mondta, hogy

mivel a Maros Megyei Törvényszék megfelelő számú bíróval rendelkezik, a Csíkszeredában tapasztalt akadályok nem merülnek fel, és a tárgyalás jobban haladhat.

Mivel a joggyakorlat szerint ha egy per folyamatban lévő tárgyalását új bíró veszi át, elölről kell kezdeni a bizonyítási eljárást, a vádlottak és tanúk meghallgatását, várhatóan most is ez fog történni. A legközelebbi tárgyalás szeptember közepén lesz.

Rég kezdődött

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2013-ban vádolta meg a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát közérdek ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisításra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es – egy-egy szakaszának felújítása során több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita megyét.