Marosvásárhely szívét is újraélesztené a szívsebész professzor

Feláldoztam magam szakmailag és politikailag, lemondtam minden tisztségemről, amit betöltöttem a Nemzeti Liberális Pártban, a tagságról is, és bejelentem, hogy független marosvásárhelyi polgármester-jelöltként indulok a helyhatósági választásokon – nyilatkozta hétfőn délelőtt a marosvásárhelyi városháza előtt Horaţiu Suciu szívsebész professzor.

Családja és orvostársai társaságában jelentette be Horaţiu Suciu szívsebész a Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi városi szervezetének volt elnöke, hogy

A liberális párt helyi és megyei vezetői is ott voltak a bejelentésen, de a sajtó társaságában hallgatták volt párttársukat. Horaţiu Suciu kifejtette, hogy

Beszélt arról is, hogy az országos és nemzetközi szinten is elismert szívklinikán egy jó csapatot hozott létre, amellyel sok sikeres műtétet hajtottak végre, több száz csecsemő és felnőtt életét megmentve. Ezzel a csapattal nyerték meg a 105 millió eurós pályázatot is, amelyből egy új szívkórházat és szívsebészetet építenek Marosvásárhelyen.