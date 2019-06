Marosvásáhelyen fogadták a Boldogasszony-zarándokvonatot

Többszáz marosvásárhelyi várta a nagyállomáson a Csíksomlyóra tartó pünkösdi zarándokvonatot, amely ez alkalommal a tervezett időpontban futott be a pályaudvarra.

a szervezők részéről friss kaláccsal várták a pünkösdi búcsúra utazókat, és a vonattal érkezők is kis ajándékokat osztogattak a marosvásárhelyieknek.

A szerelvény 13 vagonból állt, ezer utast szállított. Sok fiatal is utazott Csíksomlyóra, az állomáson is sok fiatal volt a várakozók között is. Többen otthonról már eleve úgy indultak, hogy kisebb ajándékot készítettek, hogy azt átadják valamelyik utasnak. Volt szőttessel letakart fonott kosár, csokoládé, kalács, a vonaton utazók részéről pedig édesség, cukor, csokoládé,

volt aki a nyakából a sálat vette le és adta át valakinek a peronon álldogálók közül.

Ez egy olyan esemény, amelyre nem kell engedélyt igényelni, a vasúttársasággal sem kell egyeztetni, aki akar kisétál az állomásra és integet egy ott áthaladó, néhány percig állomásozó szerelvény utasainak – tette hozzá Szente Ánna Ágota.