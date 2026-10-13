Jövőre lehet még egy magyar tannyelvű óvodája Marosvásárhelynek

Hosszú várakozás után egyre közelebb ér a célhoz a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum: benyújtotta az óvoda működési engedélyének kérelmét, folyamatban van az engedélyeztetés. Ha minden jól megy, 2027 szeptemberében indulhat is az első ovis csoport.

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A katolikus egyház már pár éve elindította volna az óvodáját Marosvásárhelyen, a szükséges engedélyeket 2022 tavaszára be is szerezték, azonban a minisztériumtól való engedélykérése után néhány nappal az iskolát felszámolták, így az óvoda hivatalos működése is természetesen meghiúsult akkor.

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A tavaly harmadszorra is elindult Római Katolikus Líceum óvodáját végül az idei tanévtől tervezték beindítani, de mivel a tavaly túl későn jött létre hivatalosan az iskola, így az óvoda engedélyeztetésének folyamata elmaradt.

korábban írtuk Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.

Idén ősszel azonban a tanintézmény benyújtotta a szükséges minőségellenőrzési kérelmet, és amennyiben a szakhatóság mindent megfelelőnek talál, és a minisztérium is megadja a jóváhagyást az alapításhoz, az óvoda a következő tanévtől már elindulhatna.

A minőségellenőrzésnél tartanak

Tamási Zsolttól, a Római Katolikus Líceum igazgatójától megtudtuk, éppen javában zajlik a Román Közoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIP) ellenőrzése.