Jövőre lehet még egy magyar tannyelvű óvodája Marosvásárhelynek

Egyházi óvodával bővülhet a magyar intézményhálózat Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Hosszú várakozás után egyre közelebb ér a célhoz a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum: benyújtotta az óvoda működési engedélyének kérelmét, folyamatban van az engedélyeztetés. Ha minden jól megy, 2027 szeptemberében indulhat is az első ovis csoport.
A katolikus egyház már pár éve elindította volna az óvodáját Marosvásárhelyen, a szükséges engedélyeket 2022 tavaszára be is szerezték, azonban a minisztériumtól való engedélykérése után néhány nappal az iskolát felszámolták, így az óvoda hivatalos működése is természetesen meghiúsult akkor.
A tavaly harmadszorra is elindult Római Katolikus Líceum óvodáját végül az idei tanévtől tervezték beindítani, de mivel a tavaly túl későn jött létre hivatalosan az iskola, így az óvoda engedélyeztetésének folyamata elmaradt.
Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.
Idén ősszel azonban a tanintézmény benyújtotta a szükséges minőségellenőrzési kérelmet, és amennyiben a szakhatóság mindent megfelelőnek talál, és a minisztérium is megadja a jóváhagyást az alapításhoz, az óvoda a következő tanévtől már elindulhatna.
Tamási Zsolttól, a Római Katolikus Líceum igazgatójától megtudtuk, éppen javában zajlik a Román Közoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIP) ellenőrzése.
Tamási Zsolt bízik abban, hogy lesz elegendő kisgyerek az óvodához, hisz sok a testvér a katolikus iskolások körében
Fotó: Haáz Vince
„A módszertan szerint az iskolának kérnie kell ARACIP-ellenőrzést, amelynek időszaka szeptember 7-e és október 10-e közé esett, ez már meg is történt. Utána a minőségbiztosítási ügynökség kér többféle dokumentumot, ez van most folyamatban. Ezt követi egy helyszíni ellenőrzés, amire majd ezután kerül sor. Majd az ARACIP-jelentés alapján
– számolt be a Székelyhonnak a folyamatról Tamási Zsolt.
Eredetileg a Klastrom utcában, az iskolával szembeni házban nyílt volna meg az óvoda, de ez még várat magára, hiszen egyszer az épületet át kell minősíteni óvodának
Fotó: Haáz Vince
Noha idén egyik marosvásárhelyi óvoda sem büszkélkedett túljelentkezéssel, már-már versengtek a gyerekekért az intézmények, Tamási Zsolt bizalommal tekint a jövő tanévre. Mint mondta,
Az eredeti tervek szerint a katolikus óvoda helyszíne a Klastrom utca 20. szám alatti épület lett volna, közvetlenül a jelenlegi katolikus iskola épületével szemben, abban a házban, amely 1908-ban épült, és egykor a Duducz kereskedőcsalád tulajdonát képezte, és amely a telket még az Erdélyi Római Katolikus Státustól vásárolta. Az ingatlan az államosítás után más tulajdonba került, majd 2017-ben sikerült visszavásárolni, és ismét az egyház birtokába került.
A Deus Providebit Tanulmányi Házban kezdené meg a jövő tanévet a katolikus óvoda is, ha megkapják rá az engedélyeket
Fotó: Haáz Vince
Tamási Zsolt azonban kifejtette, ez a helyszín még nem biztos, hiszen ezt az épületet még át kell minősíteni óvodának, így az engedélyt a Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplom udvarán lévő Deus Providebit Tanulmányi Házra kérik, ahol az iskola alsó tagozata is működik.
A Román Közoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (románul: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, röviden ARACIP) a romániai közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, szakiskolák) akkreditációjáért és minőségellenőrzéséért felelős országos hatáskörű állami intézmény. Az Oktatási Minisztérium alárendeltségébe tartozik.
Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.
Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.
Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.
A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.
Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.
76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.
Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.
Közlekedési baleset történt Nagyernyében vasárnap délelőtt, három autó ütközött össze, egy személyt kórházba kellett szállítani. Vasárnap délben a baleset miatt nehezen haladt a forgalom a térségben.
Közlekedési baleset történt szombat este Szászrégenben az Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél. A balesetben két személygépkocsi ütközött, hat személyt szállítottak kórházba.
Két lakóház is kigyulladt Marosvásárhelyen szombat délután a Louis Pasteur utca és a Nicolae Bălcescu utca sarkánál. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
szóljon hozzá!