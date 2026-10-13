Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jövőre lehet még egy magyar tannyelvű óvodája Marosvásárhelynek

Egyházi óvodával bővülhet a magyar intézményhálózat Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Egyházi óvodával bővülhet a magyar intézményhálózat Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hosszú várakozás után egyre közelebb ér a célhoz a marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum: benyújtotta az óvoda működési engedélyének kérelmét, folyamatban van az engedélyeztetés. Ha minden jól megy, 2027 szeptemberében indulhat is az első ovis csoport.

Hajnal Csilla

2026. október 13., 11:022026. október 13., 11:02

A katolikus egyház már pár éve elindította volna az óvodáját Marosvásárhelyen, a szükséges engedélyeket 2022 tavaszára be is szerezték, azonban a minisztériumtól való engedélykérése után néhány nappal az iskolát felszámolták, így az óvoda hivatalos működése is természetesen meghiúsult akkor.

Hirdetés

A tavaly harmadszorra is elindult Római Katolikus Líceum óvodáját végül az idei tanévtől tervezték beindítani, de mivel a tavaly túl későn jött létre hivatalosan az iskola, így az óvoda engedélyeztetésének folyamata elmaradt.

korábban írtuk

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására

Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.

Idén ősszel azonban a tanintézmény benyújtotta a szükséges minőségellenőrzési kérelmet, és amennyiben a szakhatóság mindent megfelelőnek talál, és a minisztérium is megadja a jóváhagyást az alapításhoz, az óvoda a következő tanévtől már elindulhatna.

A minőségellenőrzésnél tartanak

Tamási Zsolttól, a Római Katolikus Líceum igazgatójától megtudtuk, éppen javában zajlik a Román Közoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIP) ellenőrzése.

Tamási Zsolt bízik abban, hogy lesz elegendő kisgyerek az óvodához, hisz sok a testvér a katolikus iskolások körében • Fotó: Haáz Vince Galéria

Tamási Zsolt bízik abban, hogy lesz elegendő kisgyerek az óvodához, hisz sok a testvér a katolikus iskolások körében

Fotó: Haáz Vince

„A módszertan szerint az iskolának kérnie kell ARACIP-ellenőrzést, amelynek időszaka szeptember 7-e és október 10-e közé esett, ez már meg is történt. Utána a minőségbiztosítási ügynökség kér többféle dokumentumot, ez van most folyamatban. Ezt követi egy helyszíni ellenőrzés, amire majd ezután kerül sor. Majd az ARACIP-jelentés alapján

Idézet
a tanügyminisztérium decemberben kell kiadja a működési engedélyt. Ha ez meglesz, tavasszal kezdődhet az iratkozás az óvodába, és 2027 szeptemberében indul az első csoport”

– számolt be a Székelyhonnak a folyamatról Tamási Zsolt.

Eredetileg a Klastrom utcában, az iskolával szembeni házban nyílt volna meg az óvoda, de ez még várat magára, hiszen egyszer az épületet át kell minősíteni óvodának • Fotó: Haáz Vince Galéria

Eredetileg a Klastrom utcában, az iskolával szembeni házban nyílt volna meg az óvoda, de ez még várat magára, hiszen egyszer az épületet át kell minősíteni óvodának

Fotó: Haáz Vince

Már most számítanak legalább tizenöt gyerekre

Noha idén egyik marosvásárhelyi óvoda sem büszkélkedett túljelentkezéssel, már-már versengtek a gyerekekért az intézmények, Tamási Zsolt bizalommal tekint a jövő tanévre. Mint mondta,

15 kisgyerek biztosan kerül, hiszen sok a testvér a katolikus iskolában.

Az eredeti tervek szerint a katolikus óvoda helyszíne a Klastrom utca 20. szám alatti épület lett volna, közvetlenül a jelenlegi katolikus iskola épületével szemben, abban a házban, amely 1908-ban épült, és egykor a Duducz kereskedőcsalád tulajdonát képezte, és amely a telket még az Erdélyi Római Katolikus Státustól vásárolta. Az ingatlan az államosítás után más tulajdonba került, majd 2017-ben sikerült visszavásárolni, és ismét az egyház birtokába került.

A Deus Providebit Tanulmányi Házban kezdené meg a jövő tanévet a katolikus óvoda is, ha megkapják rá az engedélyeket • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Deus Providebit Tanulmányi Házban kezdené meg a jövő tanévet a katolikus óvoda is, ha megkapják rá az engedélyeket

Fotó: Haáz Vince

Tamási Zsolt azonban kifejtette, ez a helyszín még nem biztos, hiszen ezt az épületet még át kell minősíteni óvodának, így az engedélyt a Keresztelő Szent János római katolikus plébániatemplom udvarán lévő Deus Providebit Tanulmányi Házra kérik, ahol az iskola alsó tagozata is működik.

A Román Közoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (románul: Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, röviden ARACIP) a romániai közoktatási intézmények (bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, szakiskolák) akkreditációjáért és minőségellenőrzéséért felelős országos hatáskörű állami intézmény. Az Oktatási Minisztérium alárendeltségébe tartozik.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Új időpontot kapott a Sepsi OSK hazai meccse, korábban kezd az FK Csíkszereda
Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Ketten voltak szabadnaposak, tömörül a mezőny a Hargita megyei focibajnokságban
Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Székelyhon

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Székelyhon

Elegük lett a kóborló jószágokból, felszólította a kápolnásfalusi állattartó gazdákat a szentegyházi hivatal
Új időpontot kapott a Sepsi OSK hazai meccse, korábban kezd az FK Csíkszereda
Székely Sport

Új időpontot kapott a Sepsi OSK hazai meccse, korábban kezd az FK Csíkszereda
Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Krónika

Szerelem a raktérben: így járt túl a Securitate eszén az erdélyi lány és az angol kamionsofőr
Ketten voltak szabadnaposak, tömörül a mezőny a Hargita megyei focibajnokságban
Székely Sport

Ketten voltak szabadnaposak, tömörül a mezőny a Hargita megyei focibajnokságban
Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
Nőileg

Csernik Csinszka: Itthon lenni balzsam a lelkemnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 13., kedd

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen

Constantin Brâncuși világát idéző színekkel és formákkal díszítik a régi, lakónegyedbeli transzformátorállomásokat fiatal művészek Marosvásárhelyen, a gyerekeket pedig délutáni alkotóműhelybe várják.

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
2026. október 13., kedd

Transzformátorállomásokat változtatnak köztéri műalkotássá Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Hegyimentőkkel az Istenszékére

Maros megye egyik legszebb és leglátványosabb hegycsúcsára, az Istenszékére szerveznek gyalogtúrát a Maros megyei hegyimentők.

Hegyimentőkkel az Istenszékére
Hegyimentőkkel az Istenszékére
2026. október 13., kedd

Hegyimentőkkel az Istenszékére
2026. október 12., hétfő

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy

Öt év után lezárta a városházi alkalmazottak áthelyezéséről szóló ügyet az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) – jelentette be hétfőn közösségi oldalán Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
2026. október 12., hétfő

Öt év után lezárult a Soós Zoltánt érintő egyik korrupciós ügy
2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól

A tömegközlekedés biztosítása és a számlák kifizetése miatt nagy léptékű költségvetés-kiigazítást eszközöltek hétfőn Marosvásárhelyen. A rendkívüli tanácsülésen többek között a tanintézmények el nem költött pénzeit vették el, de nem csak.

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
2026. október 12., hétfő

Nagyobbak a számlák, mint amire számítottak, pénzt vettek el az iskoláktól
Hirdetés
2026. október 12., hétfő

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették

Több mint ötezer lejes pénzbírságot róttak ki a marosvásárhelyi helyi rendőrök, miután két fiatalt sörözésen kaptak. Az őket kiszolgáló pincér járt rosszabbul.

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
2026. október 12., hétfő

A játszótérhez már nagyok, hát kikértek két sört a fiatalok: még a szüleiket is megbüntették
2026. október 12., hétfő

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt

76 bírságot szabtak ki a rendőrök október 11-én a 15-ös országúton, a Marosvásárhely és Szászrégen közötti szakaszon végzett közúti ellenőrzések során. A szabálytalanságok többsége gyorshajtás miatt történt.

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
2026. október 12., hétfő

Több mint hatvan gyorshajtót bírságoltak meg a Marosvásárhely és Szászrégen közötti úton egyetlen nap alatt
2026. október 12., hétfő

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor

Egy országos felmérés szerint a romániai egyetemisták idén is nagyrészt a családjuk anyagi támogatására szorultak albérletük kifizetésekor. Idén azonban a 200–300 eurós havi bérlemények a népszerűbbek, míg tavaly többen fizették ki akár a 400 eurót.

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
2026. október 12., hétfő

Továbbra is a szülők állják a legtöbb egyetemista albérletét, de vannak fontos szempontok a lakás kiválasztásakor
Hirdetés
2026. október 11., vasárnap

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek

Közlekedési baleset történt Nagyernyében vasárnap délelőtt, három autó ütközött össze, egy személyt kórházba kellett szállítani. Vasárnap délben a baleset miatt nehezen haladt a forgalom a térségben.

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
2026. október 11., vasárnap

Három személyautó ütközött össze Maros megyében, ketten megsérültek
2026. október 10., szombat

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében

Közlekedési baleset történt szombat este Szászrégenben az Abafáji út és a Gyümölcsfák utca kereszteződésénél. A balesetben két személygépkocsi ütközött, hat személyt szállítottak kórházba.

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
2026. október 10., szombat

Hatan sérültek meg egy autóbalesetben Maros megyében
2026. október 10., szombat

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen

Két lakóház is kigyulladt Marosvásárhelyen szombat délután a Louis Pasteur utca és a Nicolae Bălcescu utca sarkánál. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
2026. október 10., szombat

Két lakóház is lángol Marosvásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!