Elégedetlen a városháza a rendőrség döntésével

2024. október 22., kedd

A karácsonyi vásár ára

Idén is megteremtik az ünnepi hangulatot Marosvásárhelyen a Színház téren december 5–31. között. A karácsonyi vásárt ugyanazok szervezik idén is, akik az elmúlt évben, és azt is megtudtuk, mennyit szán erre a polgármesteri hivatal.