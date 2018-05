Maros megyei háziorvosok Az év praxisa döntőjében

Egy szovátai és két marosvásárhelyi háziorvos is bekerült Az év praxisa a Kárpát-medencében című pályázat döntőjébe. Az egészségügyi dolgozókra az evpraxisa.hu portálon lehet szavazni június 2-áig, akkor derül ki lesz a büszke cím tulajdonosa.

Az elégedett betegek ajánlják a legjobb szakembereket. Képünk illusztráció • Fotó: Boda L. Gergely

Az év praxisa a Kárpát-medencében címet viselő pályázat második szakasza zajlik jelenleg. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyi Államtitkársága által meghirdetett pályázat első szakaszában a páciensek május 10-ig történeteikkel ajánlhatták háziorvosukat és munkatársát, magyarországi és határon túli jelöltek külön szállhattak versenybe.

Az anyaországból a legapróbb településektől a nagyvárosokig az egész ország területéről érkeztek ajánlások.

Ami a határon túli településeket illeti, Erdély és Kárpátalja vezet az ajánlások számában.

A határon túli ajánlók között ott van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége, de a Sütő András Baráti Egyesület is. A szervezők 284 ajánlást regisztráltak, ebből 51 mindössze 1-2 mondatos volt, tehát nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 233 történet viszont olvasható az evpraxisa.hu portálon.

A zsűri a történetek alapján választotta ki a nemes versengés 10-10 legjobb praxisát, így a döntőben rájuk lehet szavazni: tíz anyaországi és tíz határon túli jelöltből kerül ki az Év praxisa díj büszke birtokosa.

A legtöbb ajánlást egy nyíregyházi és egy szovátai orvos kapta, előbbit 20, utóbbit 18 betege ajánlotta nagy szeretettel.

Ő Cuzic Melinda, aki a Rhéma Alapítvány elnöke, a szovátai polgármesteri hivatal munkatársa, a nyugdíjas pedagógus, a Bernády Közművelődési Egylet vezetője, és a betegei is ajánlottak. A szovátai fiatal háziorvos rangos előd után vette át a praxist, „akit mintha angyalok segítettek volna. A mi Melindánk 92 éves édesanyánkhoz hívás nélkül is belépett látogatni. Áldotta is anyánk!”

Karácsonyi koncertünkön árva gyerekek kézműves ajándékait árulta. Igazi transzilvániai orvos, anyanyelvi szinten magyar, apanyelvi szinten román, minden betegéhez a neki legmegfelelőbben szól, szívvel-lélekkel gyógyítva, ha kell vasárnap, ha kell ünnepnapon, ha kell éjszaka

– szól az egyik ajánlás.

Marosvásárhelyről Finna Judit az egyik jelölt. Az egyik legszebb történet róla szól. „Több mint 20 éve szeretettel, hozzáértéssel gondoskodott a férjem életének meghosszabbításáról. A gyermekekkel is szeretettel bánik. A példát édesanyjától vette, aki szintén kitűnő gyermekgyógyász” – írja egyik betege a doktornőről.

A döntőben ott van még a Szabó Zoltán is, aki kilenc különböző ajánlással került a legjobbak közé.„Szabó doki, a mi dokink, a legjobb doki!” Remek diagnoszta, mellette az empátia, és a végtelen türelem jellemzi! „Nem küld azonnal szakorvosi rendelésre, hanem, amit meg tud oldani, azt helyben megoldja. Ilyen az EKG, sebellátás, kötözés, fülmosás, vizeletvizsgálat például. Ebben a rendelőben vártam a legkevesebbet a soromra, holott mindig nagyon sok a beteg, ez a jó munkaszervezés eredménye!” – írják az orvosról, aki amúgy betelefonálós tájékoztatókat tart a Marosvásárhelyi Rádió Medicina rovatában és az Erdély Tv-ben is. Több egyesület és civil szervezet, gyermekotthon bedolgozó orvosa.

A pályázat második szakasza május 20-án indult, a jelöltekre június 2-áig lehet szavazni. A végső sorrendet, vagyis, hogy ki nyeri meg a versenyt határon belül és határon túl, az evpraxisa.hu portál olvasói döntik el.