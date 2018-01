Maros megyéből is várják az önkénteseket

Illusztráció • Fotó: ajungemmari.ro

A felhívás szerint országszerte több ezer gyermek és fiatal él még árvaházakban, családi jellegű házakban, s szükségük van olyan önkéntesekre, akik segítenek nekik a tanulásban, mesét olvasnak, játszanak velük.

Az alapítvány által meghirdetett önkéntességi program minimum hat hónapot tart, s hetente, főként hétvégenként három órás foglalkozást feltételez az elhagyott, árva gyermekekkel.

Tervek szerint áprilisban kezdődik a tulajdonképpeni munka, az érdeklődők február elsejéig jelentkezhetnek az alapítvány honlapján. Képzést is szerveznek számukra, ahol fontos tudnivalókat osztanak meg velük az elhagyott és árva gyermekek életéről, az esetleges kommunikációs nehézségekről, érzelmi kitörésekről, s azt is elmondják, hogy miben várnak segítséget az önkéntesektől.

Az alapítvány előző években is szervezett hasonló programokat, országszerte, s a visszajelzések szerint az árvaházakban élő gyermekek és fiatalok nagy szeretettel fogadták az önkénteseket, akik segítették őket a tanulásban is, közösen játszódtak, kreatív foglalkozásokon vettek részt. Az alapítvány nemcsak egyéni jelentkezőket vár, hanem önkéntesek lehetnek egy cég munkatársai is.