Maros megyében több oltási központ lesz, kettő ebből gurul majd

Maros megyében az egészségügyi alkalmazottakat hét központban oltják be a koronavírus elleni hatóanyaggal. A prefektusi hivatalban szerdán tartott ülésen egyeztettek a polgármesterekkel, egészségügyi szakemberekkel és kijelölték a lakosság számára fenntartott oltási központokat is.

Mobil oltási központ is lesz Maros megyében. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Az oltási kampány lebonyolításával megbízott országos bizottság elnöke, Valeriu Gheorghiță, kedden este egy hírtelevízióban jelentette be, hogy már a két ünnep között megérkezhetnek az első koronavírus elleni oltóanyagok, amelyeket az egészségügyben dolgozóknak adnak be. Januárra várható egy nagyobb mennyiség, mintegy 600 ezres dózis, amely 300 ezres személy immunizálására elegendő.

Hét központ lesz

Maros megye prefektusa, Mara Togănel szerdán videokonferenciát tartott az érintett települések polgármestereivel és az egészségügyi intézmények képviselőivel, amelyen az oltási központok kijelöléséről egyeztettek. Mint a prefektus elmondta, a munkamegbeszélés során kijelölték azt a hét központot, ahol az állami és magán egészségügyi intézményekben dolgozókat fogják beoltani. Első körben számukra fogják biztosítani a külföldről érkező oltóanyagot.

Ilyen központból Marosvásárhelye kettő, Segesváron, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban, Szovátán és Marosludason egy-egy lesz.

Második körben fogják beosztani majd azokat, akik munkájuk során nagyobb fertőzésnek vannak kitéve, majd harmadik körben a lakosság többi részét. Ezen kategóriáknak újabb 18 oltási központot jelöltek ki Maros megyében. A prefektus tájékoztatása szerint az oktatásban, kereskedelemben dolgozókat, a fertőzésveszélynek jobban kitett személyeket és majd a lakosság nagy többségét is Marosvásárhelyen négy, Szászrégenben és Segesváron két-két oltási központban immunizálják, de lesz egy erre a célra létrehozott központ Dicsőszentmártonban, Marosludason, Szovátán, Radnóton, Nagysármáson, Nyárádtőn, Nyárádszeredában, Marosszentkirályon, Marosszentgyörgyön és Dédán is.

„A megbeszélésen elhangzottak alapján döntés született arról is, hogy lesz két mobil oltási központ is, hogy elérjünk azokhoz is, akik otthonukhoz, településükhöz kötötten élnek, nincs lehetőségük elutazni a legközelebbi központhoz. Azt szeretnénk, hogy felkészülten tudjuk fogadni az oltóanyagokat, az utasításokat és minél zökkenőmentesebben induljon és történjen az oltás Maros megyében” – zárta a prefektus.