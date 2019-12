Maros megyében indul jövőtől az Erdélyi Népfőiskola

• Fotó: Haáz Vince

A hatezer négyzetméteres telken jelenleg sok gyümölcsfa található, áll egy száz évnél is öregebb parasztház, amelynek kérdéses még a sorsa, bár autentikus, arra a vidékre jellemző a stílusa, esetleg újjáépíteni lehetne. Van egy kőkút, amelyet már kitisztítottak, továbbá egy istálló, amelyben a legtöbb fantáziát látja a szeretetszolgálat vezetője. Egy jó szakemberekből álló csapat 30–35 nap alatt felújíthatná. Lenne benne egy karzat, ahol szálláshelyet rendeznének be, alul egy 120–130 férőhelyes előadóteremmel.

így séfet, politikust, jogászt, orvost, tanárt, vagy fafaragót, akik példaként állhatnak ki a közösség elé, mert a munka öröm számukra. A főzéstől kezdve az eltevésig, vagy a pénz beosztásától, a táplálkozástól az egészségügyi felvilágosításig széles a témakör, amelyek között arról is szó lesz, miért fontos a szűrővizsgálat, vagy kényesebb témák felvetése, amelyek erősíthetik az erdélyi magyar közösséget.

Például jó, ha tudjuk, hogy a nyári termés bőségét hogyan raktározzuk különféle módszerekkel, hogy télen is legyen mit elővenni a kamrából vagy a pincéből, hogyan osszuk be azt a jövedelmet, amelyre munkánk által szert teszünk, hogy minden szükségesre teljen belőle, hogyan gazdálkodjunk észszerűen az adottságainkkal.

Jó évet zárt a Telefonos Szeretetszolgálat és a Solidais Egyesület, nagyszabású tervekkel kezdik az új évet is, hiszen a közelmúltban sikerült megvásárolni a bedei telket, ahol oktatási-nevelési központot szeretnének berendezni. Ott működne az Erdélyi Népfőiskola, amely elsősorban azoknak a vidéken élő, a hivatalos oktatási rendszerből „kicsúszott” személyeknek nyújtana tanulási lehetőséget, akiknek erre nem volt lehetőségük. Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat vezetője azt vallja, hogy tanulással és tudással emelhetjük az életszínvonalunkat. Fontos, hogy ismerjük a lehetőségeinket, hogy jó döntéseket hozzunk, de az is, hogy jól bánjunk a bevételeinkkel.

Mindennek a költsége hozzávetőlegesen 20 ezer euró – tette hozzá Sajó Norbert, aminek előteremtését pályázatból és magánszemélyek adományaiból remélik.

Nem utolsó szempont az sem, hogy a nyaranta megszervezett gyerektáboroknak jövő évtől már Bede adna helyet.

Igaz, hogy annak is megvolt a maga varázsa, amikor minden évben más-más helyen táboroztak a gyerekek, de ennek is lesz egy sajátossága: a falubeliekkel való ismerkedés és kapcsolattartás mellett helyből vásárolnák a kenyeret, a tejet, tojást, zöldséget, húst. Ez nem csak a táborszervezőknek jelentene kevesebb kiadást, de a helyieknek is bevételi forrást.

A Solidaris Egyesület a Nyárád menti településen az előadásokon túl különböző tematikus táboroknak, alkotói műhelyeknek, egészségügyi szűrővizsgálatoknak és táncházi megmozdulásoknak szeretne helyet adni, a vidéki és városi érdeklődőknek egyaránt.