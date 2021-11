Maros megye: a tanintézetek többsége kinyitott

Maros megyében négy olyan oktatási intézmény van, ahol minden alkalmazott be van oltva. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Maros megyében négy olyan oktatási intézmény van – három óvoda és egy általános iskola –, ahol minden alkalmazott be van oltva. Visszatértek az iskolapadokba a népszerű gimnáziumok diákjai is, a Bolyai Farkas Gimnáziumban az alkalmazottak 72,82 százaléka, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnáziumban a pedagógusok, adminisztráción dolgozók, kisegítő személyzet közül csupán négyen nincsenek beoltva, a beoltottak aránya 91,30 százalék. Erdőszentgyörgyön a Szent György Technológiai Szakközépiskola alkalmazottainak 74,23 százaléka be van oltva, így személyes jelenléttel kezdődik az iskola. Szászrégenben is egy napközi kivételével minden óvodában, általános iskolában és gimnáziumban jelenléti oktatás lesz hétfőtől.

A Maros megyei tanintézetek személyzetének átoltottsága Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás.

Marosvásárhelyen a George Coșbuc, Nicolae Bălceșcu, Serafim Duicu általános iskolák, az Omega magániskola, a Med Farm Speranța posztliceális oktatási intézmény, illetve a Stefánia Óvoda nem nyitja meg kapuit hétfőn.

A népszerű Stefánia Óvoda az egyetlen Marosvásárhelyen, amely nem tudja fogadni a kicsiket, itt az alkalmazottak csupán 48 százaléka kapta meg a vakcinát.

Sóváradon az oktatási intézmény alkalmazottainak mindössze 19 százaléka oltatta be magát, Nyárádmagyaroson 26 százalékos az átoltottság, így előreláthatóan az ottani óvodások, iskolások egyelőre nem tudnak visszatérni a termekbe. Szovátán a Domokos Kázmér Iskolaközpontban a beoltott alkalmazottak aránya 34,56 százalék, az S. Illyés Lajos Általános Iskolában az arány 39,34 százalék, így egyelőre mindkét helyen online oktatás lesz.

A nyárádszeredai polgármesteri hivatal pénteken kampányt indított a Facebook-oldalán, biztatva a pedagógusokat, iskolai alkalmazottakat, hogy oltassák be magukat.

A Maros megyei tanintézetek személyzeti átoltottságát ebben a táblázatban közöltük részletesen.