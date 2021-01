Március végéig érvényben maradnak a „Covid-intézkedések” az egészségügyi rendszerben

Érvényben maradnak az új év első hónapjaiban is azok a koronavírus-járvány miatt elrendelt 2020-as intézkedések, amelyek könnyített hozzáférést biztosítanak bizonyos szolgáltatásokhoz – így például a távkonzultációs lehetőségek is – az egészségügyi rendszerben. Ugyanakkor az egészségbiztosítási rendszerben elvégezhető szolgáltatásokat és azok finanszírozását szabályozó éves keretszerződés érvényességét is meghosszabbították.