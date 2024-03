Maratoni tojásírásra készülnek Sepsiszentgyörgyön

Az esemény helyszíne a sepsiszentgyörgyi Míves Ház.

Hirdetés

Az ünnepi hangulatot péntek este folyamán a Folker Együttes biztosítja, a rendezvényre kizárólag hét éven felülieket várnak. Kérdésünkre a Guzsalyas Alapítvány képviselője elmondta, hogy nem szükséges előre bejelentkezni a tizenhét órás maratonra. Visszaemlékezett, hogy az első tojásíró foglalkozást 1996-ban tartották, azóta is töretlenül őrzik a hagyományt. Mint mondta, minden évben szerveznek műhelymunkát a nagyhét alkalmával, de az éjszakai tojásírás is egyre népszerűbb, bőven akad érdeklődő rá idén is.