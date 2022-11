Már senkit sem ítélhetnek el Borbolyék büntetőperében

Az évek során elévültek a vádhatóság által vélelmezett bűncselekmények, de a Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper még nem zárult le. Hétfőn Borbolyt is meghallgatta a bíróság.

A másik kifogásolt munkálat, a 124-es jelzésű út egy szakaszának felújítása kapcsán pedig az érintett cég jogi képviselői is elismerték, hogy a munkálatok jelentős része elkészült, a tárolt anyagokat felhasználták, noha korábban ezzel ellentétes nyilatkozatok hangzottak el. Az ügyvéd szerint tisztázódtak az útfelújításokkal kapcsolatos kérdések, a munkálatokat elvégezték, kifizették. Hozzátette,

A Maros Megyei Törvényszéken zajló bírósági eljárás hétfői tárgyalási napján Borboly Csaba is nyilatkozatot tett. Mint védőügyvédje, Sergiu Bogdan kérdésünkre elmondta, a bíróságnak bemutatták a vádhatóság által kifogásolt egyik munkálat, a Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es jelzésű megyei út felújításáról készült összesítő, adatokat is tartalmazó vázlatot, amelyből kiderült, hogy az utat két réteg aszfalttal újították fel, egy kis szakasz kivételével, ahol két cég nem megfelelő munkát végzett.

mivel a vádiratban felsorolt, a vádlottak terhére rótt vélt bűncselekmények már elévültek, elvileg senkit sem lehet elítélni a vádlottak közül, csak elévülés miatt megszüntetni az eljárást, vagy felmenteni őket. Ők utóbbit tűzték ki célul, ezért is kérték korábban a per tárgyalásának folytatását. Sergiu Bogdan azt is kérte hétfőn a bíróságtól, hogy válasszák szét az eljárás büntetőjogi, illetve polgári részét