Már nem éri meg toldozni és foltozni, inkább újat érdemes építeni

A tavasszal elkezdődik a Sepsikőröspatak központjától a Vadas-tető aljáig vezető, közel 2,5 km-es megyei út teljes körű kiépítése is, hiszen ebben az esetben is az alapoktól kezdjük, majd rákerül két réteg aszfalt”

A Hatodon is biztonságosabb most a közlekedés

A szükséges több mint 6,3 millió lejt kormányzati forrásból, valamint saját költségvetéséből teremti elő Kovászna Megye Tanácsa. Ahogy az időjárás engedi, hozzákezdenek a munkálatoknak, és reményeik szerint már idén be is fejezik.

Az út- és hídépítés terén tavaly is látványos előrehaladást ért el Kovászna megye. Így például 31,7 millió lejes beruházás révén befejezték a Nagyborosnyó – Kisborosnyó – Nagypatak – Saramás – Bodzaforduló közötti, 22,5 kilométeres megyei út újjáépítését, összekötvén Orbaiszéket Bodzavidékkel. Nagypatak és Saramás között eddig soha nem volt aszfaltozott út. Egy 5,8 millió lejes értékű munkálat eredményeképpen most már Maksát is aszfaltút köti össze Sepsibesenyővel, a Besenyő-patak felett pedig új betonhidat építettek. Ugyancsak kormányzati forrásokból és saját költségvetésből, 1,1 millió lejből Várhegyen is új hidat emeltek.