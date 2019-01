Már nem csak a Kalondán dőlnek ki a fák a megfagyott hó súlya alatt

Fák dőlnek ki, ágak szakadnak le a hó súlya alatt, a nagy hidegben. Elszállításuk megoldott • Fotó: Barabás Ákos

Farkaslaka és Korond között a 13A jelzésű országút mintegy tíz kilométeres, Kalonda-tetőn áthaladó szakaszán már a karácsony előtti napok óta balesetveszélyt, illetve gyakori fennakadásokat okoznak a megfagyott hó súlya miatt kidőlő fák és a leszakadó ágak.

A veszélyes fák kitermelése napok óta tart, mintegy hatszáz fa kivágása vált elengedhetetlenné.

Megszüntetik az állandó veszélyt: fák és ágak százait vágják ki a Kalondán Hetek óta állandó problémát jelent a 13A jelzésű országút Farkaslaka és Korond közötti, Kalonda-tetőn átvezető szakaszán, hogy letörnek a hó súlyától az úttest fölé hajló fák ágai. A mindennapos torlódások és a súlyos balesetveszély miatt több száz fát és ágat vágnak ki. Hetek óta állandó problémát jelent a 13A jelzésű országút Farkaslaka és Korond közötti, Kalonda-tetőn átvezető szakaszán, hogy letörnek a hó súlyától az úttest fölé hajló fák ágai. A mindennapos torlódások és a súlyos balesetveszély miatt több száz fát és ágat vágnak ki.

Szerdán reggel a 138A jelzésű megyei út Hargitafürdőre vezető szakaszán is kidőlt fa okozott fennakadást. Egy fenyő átdőlt az úttesten, a megyei útügy és a tűzoltóság munkatársai is a helyszínre siettek, ahol – a helybéliek segítségével – felszabadították az utat, felvágva és elszállítva a kidőlt fát – tájékoztatott Adrian Pănescu. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy péntek délig meteorológiai figyelmeztetés van érvényben, mely szerint

jelentősebb havazás, az 1400 méternél magasabb területeken pedig 45-60 km/h sebességű szélfúvás is kialakulhat.