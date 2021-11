Már lehet korcsolyázni Marosvásárhelyen, igaz, hogy csak maszkban és zöldigazolvánnyal

Meglepetésszerűen jelentette be a marosvásárhelyi városháza Facebookon, vasárnap, hogy aznap 17 órától megnyitják a városban két szabadtéri korcsolyapályát, ahol kötelező a maszkviselés és zöldigazolvány.

• Fotó: Rab Zoltán

A szokásosnál jóval korábban állították fel és üzemelték be a szabadtéri korcsolyapályát Marosvásárhelyen. Míg előző években Mikuláskor, tavaly pedig december 19-én nyitották meg a korcsolyázásra alkalmas tereket, idén már november 14-én ki lehetett próbálni őket.

Mindkét korcsolyapályát már a délelőtti órákban használni lehet, 9.30, 11.30 órától, de délután is, 13.30, 15.30, 17.30 és 19.30 órától. Másfél órás korcsolyázás ára 12 lej, korcsolyát is lehet bérelni a helyszínen 10 lejért.

Az érvényben levő országos rendelkezések értelmében a szabadtéri korcsolyapályán is maszkot kell viselni és csak azok léphetnek be, akiknek zöldigazolványuk van. Kivételt képeznek a 12 évnél kisebb gyermekek, ők szabadon korcsolyázhatnak.

Létszámkorlátozás is van, a Várban 90 személy léphet egyszerre jégre, a Ligetben levő pályán valamivel többen, mert az nagyobb. Amennyiben az országos rendelkezések enyhülnek, ezt mi is figyelembe fogjuk venni” – mondta az el az illetékes, akitől megtudtuk, hogy pénteken a Várban, szombaton pedig a Ligetben műkorcsolyázók és hokisok bemutatójával nyitják meg hivatalosan a két pályát, de addig is szívesen várják az érdeklődőket.