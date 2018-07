Már készülnek a jubiláló szabadegyetemre

• Fotó: Beliczay László

Bár minden nap rengetegen kilátogattak a rendezvényre, a legnagyobb tömeget Deák Bill Gyula és a Hobo Blues Band közös pénteki koncertje, illetve a szombati zárókoncert vonzotta. A rengeteg résztvevő ellenére azonban mégis

mintegy harmadával csökkent múlt évhez képest a Tusványoson szolgálatot teljesítő mentőcsapatok és segítőik által ellátott személyek száma.

Akárcsak tavaly, idén is két mentőpont kapott helyet a táborban: a Hargita megyei tűzoltóság egy elsősegélynyújtó sátorral és egy négy személy szállítására képes bevetési járművel, míg a Hargita Megyei Mentőszolgálat, partnerségben a Vöröskereszttel szintén egy ellátósátorral, valamint állandó orvosi ügyelettel és több mentőautóval volt jelen.

Míg tavaly közel kétszáz beteget látott el a Hargita Megyei Mentőszolgálat és partnere, a Vöröskereszt, idén ez a szám 145-re csökkent. Dr. Domokos Iván, a megyei mentőszolgálat Tusványos alatt végig helyszínen lévő orvosigazgatója érdeklődésünkre elmondta,

lehet, hogy az emberek idén fegyelmezettebbé váltak,

ami szerinte annak is betudható, hogy akit múlt évben elláttak, azokat arra kérték, hogy „ne lépjék túl a határt, vigyázzanak nemcsak magukra, hanem a mellettük lévőkre is”. A mentőszolgálat felügyelete alatt dolgozó vöröskeresztes önkénteseknek rohamcsapata is volt, ők szállították az ellátósátorhoz a tábor különböző részeiről azokat, akik „lábon nem tudtak bemenni”. Az állandó orvosi ügyelet biztosítását egyébként azért vezették be, mivel tavaly – két évvel ezelőtthöz képest – jelentős mértékben megnőtt az ellátásra szorulók száma, így idén kedd estétől vasárnap reggelig megszakítás nélkül orvos is tartózkodott a helyszínen.