Már idén meglehet a székelyszentléleki körforgalom?

Számos baleset történik az útkereszteződésben, ezért is fontos a körforgalom megépítése • Fotó: László Ildikó

Már csak néhány dokumentumot kell beszerezni a Székelyszentlélekre tervezett körforgalom megépítéséhez, így

remélik, hogy idén meg is történhet a kivitelezés

– tudtuk meg Cătălin Romanescutól, az országos útgondnokság Hargita megyei kirendeltségének vezetőjétől.

Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere lapunknak elmondta, már legalább hat éve kérik az útügyi igazgatóság munkatársaitól, hogy mielőbb építsenek körforgalmat a 13A és 13C jelzésű országutak kereszteződésében, hiszen az elmúlt években számos, esetenként halálos kimenetelű baleset is történt a helyszínen. A problémát legtöbbször az okozza, hogy

a Nyikómalomfalva irányából érkező gépkocsivezetők nem veszik figyelembe az egyenrangú utak kereszteződésében elhelyezett stoptáblát.

Az elmúlt években egyébként két, a megszokottnál nagyobb méretű, megállásra kötelező táblát is felszereltek a helyszínen az útügyi igazgatóság munkatársai, de így sem maradtak el a balesetek.

Többszöri próbálkozás

Négyszer hirdetett közbeszerzési eljárást az útügyi igazgatóság a körforgalom megterveztetése érdekében, amire sikerült kivitelezőt találniuk – fejtette ki a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat szorosan együttműködik az útgondnoksággal a megvalósítás érdekében. Mint mondta,

hamarosan a község tulajdonában lévő területeket fognak átadni állami tulajdonba, hiszen ki kell szélesíteni az országutat

a központi alapokból finanszírozott projekt kivitelezése érdekében. „Egy cégnek is területeket kellett átadnia, de ez is megtörtént. Szeretnénk, ha minél gördülékenyebben haladna a projekt, ezért igyekszünk segíteni. Egyébként most már azt látom, hogy az útügyi igazgatóság részéről is van akarat a projekt megvalósítása érdekében, aminek nagyon örvendek” – fogalmazott Kovács, aki arra is kitért, hogy ha a mostani terv megvalósul, ismét az útgondnoksághoz fordulnak és

kérni fogják egy újabb körforgalom megépítését a 13A jelzésű úton Farkaslakán,

egy olyan helyszínen, ahol szintén sok baleset történik.