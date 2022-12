Már hatszáz kilogramm élelmiszer gyűlt a rászorulóknak

A korábbi évekhez képest idén lassan indult el az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért elnevezésű akció, de az elmúlt napokban sokan felkeresték a gyergyószentmiklósi önkormányzat Szociális Igazgatóságát, illetve a városszerte elhelyezett gyűjtőpontokra is beadtak kisebb-nagyobb mennyiségű tartós élelmiszert.

Idén először szervezett gyűjtést a helyi ortodox egyház, így ők is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Emellett már eddig is számos civil szervezet, cég és magánszemély adakozott. „Sok kisnyugdíjas jön, akik 1–2 kilogramm liszttel, cukorral igyekeznek segíteni a még náluk is rosszabb anyagi körülmények között élőknek” – hangsúlyozta Gereöffy Imola, a szociális igazgatóság vezetője.