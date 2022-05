Már három tartópillér áll üresen a bontás alatt lévő felüljárónál

Részben már elbontotta a kivitelező a csíkszeredai vasúti felüljárót, ahol egy hónapja kezdődött el a munka. A folytatásban időnként a vasútvonalat, illetve a Brassói út érintett szakaszát is le kell zárni a biztonságos munkavégzés érdekében.

A munkálatok kezdete óta eltelt harminc nap alatt látványosan megváltozott a csíkszeredai vasúti felüljáró, az útburkolat és a védőkorlátok eltávolítása után a nyugati oldalról megkezdett szerkezetbontás is előrehaladt,

már három tartópillér áll üresen, miután a tartógerendákat is „lefaragták” ezekről.

Az építményre korábban rögzített kábelek és vezetékek áthelyezése érdekében a vasút és az út alatt fúrtak át, ezek nagy részét a földbe helyezik, a gázvezeték számára is megvan a megoldás.

A közvilágítási oszlopokat egyébként a taplocai borvízforrás melletti játszótéren állították fel, a felmart útburkolat aszfalttörmelékét pedig a makadámutak javítására is használják, a szécsenyi útra is jutott belőle. Arról is beszámolt, hogy