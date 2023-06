Már épül a VIBE Fesztivál, letölthető a hivatalos mobilalkalmazás

több mint hatvan zenekar, illetve DJ szórakoztatja majd a közönséget az öt napj alatt, beleszámolva a nulladik napi (július 5-i) fellépőket is.

Ugyanott közönségtalálkozókat is terveznek a legnépszerűbb fellépőkkel. Igazi újdonság, hogy idén lesz egy óriáskerék is, amely a magasból is megmutatja, milyen az ötödik VIBE Fesztivál helyszíne.

Jó tudni, hogy aki utolsó métereken szeretne kiváltani a bérletét, az megteheti marosvásárhelyi Shopping Cityben június 28-tól illetve a kolozsvári Iulius Mallban július 2-től 12 és 20 óra között is.

Jegyek és bérletek elérhetőek a vibefestival.ro honlapon, június 30-ig 389 lejes kedvezményes áron.